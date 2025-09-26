Wolters Kluwer introduce la funzione di chat documentale basata su AI generativa in Kleos

Wolters Kluwer Legal & Regulatory annuncia il lancio della nuova funzionalità di chat documentale basata su expert AI nella soluzione software legale Kleos. Questa funzione consente agli utenti di interrogare i documenti legali per estrarre informazioni e navigare nei contenuti in modo conversazionale.

Sergio Liscia, Vice President, Wolters Kluwer Legal & Regulatory Legal Software: “Gli annunci di oggi segnano un momento fondamentale nella nostra strategia per integrare expert AI, sicura e progettata su misura, all’interno dei flussi di lavoro di avvocati e dipartimenti legali aziendali. Sviluppiamo soluzioni che riflettono il modo in cui i professionisti legali lavorano quotidianamente. I professionisti legali hanno bisogno di una tecnologia che sia affidabile, non di innovazione fine a sé stessa. Le funzionalità di expert AI rispondono a esigenze pratiche, aiutando avvocati e dipartimenti legali a lavorare più velocemente, ridurre i rischi e concentrarsi su ciò che conta davvero. Continueremo ad ampliare le nostre capacità di AI per offrire un impatto misurabile nelle nostre soluzioni software che supportano i principali flussi di lavoro in ambito legale.”

L’integrazione di expert AI in Kleos consente agli utenti di interagire con i documenti legali in linguaggio naturale. I clienti possono porre domande, estrarre informazioni e navigare nei contenuti in modo conversazionale, tutto all’interno del loro flusso di lavoro abituale.

Kleos Expert AI è disponibile in Italia, Germania, Francia, Belgio, Spagna, e Paesi Bassi per gli utenti Professional e Business.

Expert AI garantisce che le soluzioni Wolters Kluwer siano dotate della più recente tecnologia AI, basata su una profonda conoscenza di dominio e su una lunga esperienza in ambito AI. Consente ai clienti di lavorare più velocemente e prendere decisioni sulla base di contenuti affidabili e verificati.