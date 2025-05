One AI: la nuova soluzione di Wolters Kluwer con funzionalità di GenAI

Wolters Kluwer ha annunciato il lancio di One AI, la nuova soluzione di ricerca per il mercato legale basata su intelligenza artificiale generativa (GenAI) e elaborazione del linguaggio naturale. Integrando direttamente i contenuti presenti nel database One Legale dell’azienda, One AI accelera il processo di ricerca collegando rapidamente i professionisti legali a documentazione d’autore e fonti normative ufficiali sempre aggiornate.

Caratteristiche di One AI

La nuova soluzione di Wolters Kluwer è composta da due funzionalità innovative:

Risposte accurate e affidabili: La funzionalità One AI Assistant consente ai professionisti legali di interrogare direttamente il vasto patrimonio editoriale di Wolters Kluwer. I clienti ricevono risposte accurate e bozze di parere, complete di riferimenti alle fonti autoriali e ufficiali.

consente ai professionisti legali di interrogare direttamente il vasto patrimonio editoriale di Wolters Kluwer. I clienti ricevono risposte accurate e bozze di parere, complete di riferimenti alle fonti autoriali e ufficiali. Analisi predittiva: La funzionalità Giurimetria applica modelli di intelligenza artificiale all’analisi giurisprudenziale. I professionisti legali possono effettuare ricerche legali con maggiore velocità e accuratezza, accedere a una visione predittiva dei risultati e ottenere una migliore guida sulle decisioni emesse dai giudici.

One AI sarà integrata anche nei database One Fiscale e One Lavoro di Wolters Kluwer entro la fine dell’anno. La nuova soluzione sarà presentata da Wolters Kluwer all’evento ‘Talk to the Future’ dell’Ordine degli Avvocati di Milano. L’evento si terrà dal 19 al 23 maggio presso la Biblioteca Ambrosoli del Tribunale di Milano.

Le soluzioni di Wolters Kluwer basate sull’intelligenza artificiale uniscono in modo unico tecnologia avanzata e contenuti legali autorevoli. Progettate per supportare i clienti nel loro lavoro quotidiano, queste soluzioni offrono contenuti, analisi e informazioni affidabili, accelerando il flusso di lavoro e migliorando l’efficienza dei professionisti senza sostituirsi a loro.

Dichiarazioni

“L’approccio di Wolters Kluwer all’innovazione combina tecnologia avanzata con contenuti affidabili su cui i nostri clienti possono contare”, ha commentato Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia. “La nostra nuova soluzione aiuta i professionisti legali a trovare le informazioni di cui hanno bisogno con precisione e accuratezza”.