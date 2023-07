Laore Sardegna Agenzia Regionale sceglie Armis

Laore Sardegna Agenzia Regionale, ente della pubblica amministrazione, ha scelto Armis come partner per la sua piattaforma di asset intelligence. Questa collaborazione migliorerà le capacità di Laore Sardegna di gestire tutte le iniziative a sostegno dello sviluppo economico della regione in modo sicuro e protetto, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture che supportano i programmi di sviluppo agricolo e rurale della Sardegna.

Con oltre 800 dipendenti che accedono alle reti attraverso diversi dispositivi, Armis è centrale nel permettere al team di creare e mantenere una inventory aggiornata delle attività di log-in e dei dispositivi. Per gestire questo ambiente, Armis è collegata all’hub della rete integrandosi con i software di protezione già in uso per analizzare tutti i flussi di traffico principali. Dalla rete interna verso quella pubblica, da e verso l’area server e la demilitarized zona interna.

Il valore aggiunto di Armis secondo Laore Sardegna Agenzia Regionale

“Armis opera in modalità agentless e questo è un valore aggiunto”, commenta Carla Argiolas, coordinatore dell’unità Organizzativa Infrastrutture Informatiche e Sicurezza di Laore Sardegna. “Può succedere che PC vecchi e non aggiornati, dispositivi non catalogati e non conosciuti, vengano collegati alla rete, diventando dei punti ciechi che è difficile rilevare. Con Armis noi riusciamo a farlo e a capire il livello di rischio che presentano, facendo un’analisi laterale”.

Per la capacità di Armis di vedere, monitorare e proteggere l’intera infrastruttura, Laore Sardegna Agenzia Regionale ha raggiunto i seguenti risultati:

Visibilità su tutti i dispositivi gestiti e non gestiti che si connettono alla rete.

Rilevazione del traffico insolito e dei comportamenti anomali dei dispositivi.

Conformità alle misure di sicurezza ICT emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Garanzia che ogni azienda che si affida ai suoi servizi abbia un partner fidato e possa farlo in modo sicuro.

Con Armis visibilità e sicurezza degli asset sempre sotto controllo

“Siamo consapevoli delle importanti sfide uniche che il settore pubblico deve indirizzare in termini di cybersecurity in Italia, considerando anche il complesso panorama delle minacce odierne“, ha dichiarato Nicola Altavilla, Country Manager Italy & Mediterranean Area di Armis. “Siamo orgogliosi che abbiano scelto Armis come partner, sottolineando l’importanza della visibilità e della sicurezza degli asset per l’Agenzia Regionale e per tutti i suoi partner. Siamo entusiasti di avere integrato la nostra soluzione sulla rete di Laore Sardegna per permettere all’azienda di trarre immediatamente informazioni utili dalla nostra piattaforma“.