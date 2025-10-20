Celosphere 2025: a Monaco con Celonis per parlare dell’Enterprise AI

Celonis, specialista mondiale nel Process Mining e nella Process Intelligence annuncia il programma di Celosphere, il suo evento di punta che si terrà a Monaco di Baviera dal 4 al 5 novembre. L’edizione di quest’anno metterà in luce le più recenti innovazioni in materia di Process Intelligence e presenterà esempi concreti e reali su come le aziende possono sfruttare l’AI a vantaggio della propria organizzazione.

Qualche anticipazione su Celosphere 2025

Celosphere 2025 riunirà oltre 3.500 leader aziendali e innovatori da tutto il mondo per due giorni di keynote visionari, workshop dedicati all’AI, approfondimenti sui prodotti, panel discussion e live demo. Il fil rouge sarà dimostrare come la Process Intelligence possa consentire di implementare con successo l’AI su scala enterprise, generando risultati concreti e misurabili.

Tra i protagonisti dell’agenda di quest’anno figurano importanti changemaker di aziende come ARM, Barclays, BMW, British American Tobacco, Cisco, Cosentino, Deutsche Telekom, DHL Group, Mercedes-Benz Group AG, Mondelez, Novartis, Olympus, Renault, Scania, State of Oklahoma, Uniper, Vinmar e Virgin Media. Ognuno di loro condividerà la propria esperienza sull’utilizzo della Process Intelligence e dell’AI approfondendo come queste tecnologie stiano trasformando il modo in cui operano le loro aziende.

Process Intelligence e AI le protagoniste dell’evento

I partecipanti a Celosphere avranno l’opportunità di scoprire da vicino come la Process Intelligence e l’AI stiano generando un impatto reale e misurabile – dall’automazione della gestione degli ordini e degli acquisti, fino all’orchestrazione di agent intelligenti che operano lungo processi end-to-end.

Durante l’evento, Celonis ospiterà anche i Global Game Changers Awards, che premieranno le organizzazioni che si sono distinte in quattro categorie – Innovation, Value Excellence, Social Impact e Community Inspiration – e che saranno valutate da una giuria composta da esperti di aziende come Pfizer, Smurfit Westrock e Carl Zeiss AG.

Modalità di fruizione

Per unirsi alla community del Celosphere e vivere da vicino il futuro dell’Enterprise AI è necessaria la registrazione oppure è possibile seguire la diretta streaming, alle ore 10:00 e alle 18:00 di martedì 4 novembre.