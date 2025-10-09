Glovo ottimizza il cash flow e migliora la produttività con Celonis

Celonis, specialista mondiale nel Process Mining e Glovo, una delle principali piattaforme tecnologiche in Europa, Asia centrale e Africa, annunciano la loro partnership di successo per trasformare i processi di Account Payable e Account Receivable di Glovo grazie all’AI e alla Process Intelligence (PI).

La tecnologia Celonis adottata da Glovo

Grazie alla piattaforma di Process Intelligence di Celonis, Glovo sta ottimizzando il cash flow e accelerando la produttività attraverso:

la prevenzione di pagamenti errati . L’app Duplicate Invoice Checker individua e gestisce le fatture duplicate grazie a un sistema di matching AI-driven e l’integrazione ERP in tempo reale;

. L’app individua e gestisce le fatture duplicate grazie a un sistema di matching AI-driven e l’integrazione ERP in tempo reale; l’ottimizzazione dei pagamenti . L’app Payment Term Checker evidenzia le discrepanze tra documenti contabili, ordini d’acquisto e dati master dei fornitori, per ottimizzare l’applicazione delle condizioni di pagamento;

. L’app evidenzia le discrepanze tra documenti contabili, ordini d’acquisto e dati master dei fornitori, per ottimizzare l’applicazione delle condizioni di pagamento; il miglioramento del cash flow netto . L’app Open Credit Memo ottimizza la gestione delle note di credito, monitorando e dando priorità a quelle aperte in base al valore, al tempo di apertura e al rischio di cancellazione;

. L’app ottimizza la gestione delle note di credito, monitorando e dando priorità a quelle aperte in base al valore, al tempo di apertura e al rischio di cancellazione; la crescita dell’automazione. Gli Intelligent Payment Reminder eliminano i silos informativi, unificano i dati delle fatture, prevedono i pagamenti in ritardo e accelerano gli incassi grazie a promemoria proattivi generati tramite Action Flows.

Il risultato? Un team finance che può concentrarsi maggiormente sull’analisi delle tendenze, sull’individuazione di nuove opportunità di efficienza, sull’elaborazione di insight più approfonditi e sulla creazione di valore concreto per l’azienda.

Ottimizzare i processi e orchestrare le operation grazie all’AI e alla PI

Celonis rende tutto questo possibile combinando i dati di processo provenienti dai sistemi di Glovo e arricchendoli con il contesto di business, per creare un vero e proprio gemello digitale dinamico delle operazioni aziendali. Questo digital twin, che si trova nel cuore della piattaforma di Celonis, fornisce un linguaggio comune — la Process Intelligence — per comprendere e migliorare il modo in cui l’azienda opera. Grazie all’intelligenza artificiale e alla conoscenza profonda dei flussi aziendali offerta dalla PI, i team possono così ottimizzare i processi e orchestrare le operation.

Dichiarazioni

“I professionisti della finanza di Glovo hanno sempre dedicato molto tempo a inserimenti manuali di dati, riconciliazioni e al trasferimento di informazioni tra sistemi non integrati, processi soggetti a errori e privi di alcun contributo strategico” ha dichiarato Fernando Ranz, Vice President e Country Leader di Celonis Iberia e Latin America. “Celonis cambia radicalmente questa dinamica, mettendo a disposizione dei team la potenza combinata dell’AI e della Process Intelligence”.

“Grazie a Celonis, siamo riusciti ad automatizzare in modo intelligente molte delle attività ripetitive e a elevato dispendio di tempo nei processi di contabilità fornitori e clienti”, ha dichiarato Carles Rosàs, VP Finance di Glovo. “In questo modo, il nostro team può dedicare meno tempo all’inserimento manuale dei dati e ai trasferimenti tra sistemi e concentrarsi maggiormente su attività strategiche che contribuiscono alla crescita e alla redditività dell’azienda”.

“L’implementazione di Celonis è stata sostenuta dal nostro Data Team, la cui profonda conoscenza sia del nostro business e che del panorama tecnologico ha permesso di generare valore con grande rapidità”, ha dichiarato Shiro Theuri, Chief Technology Officer di Glovo. “Grazie a Celonis, siamo riusciti ad andare oltre la dashboard e a creare automazioni capaci di generare un impatto concreto sul business”.