Compila adesso il questionario OAD 2025

Le minacce informatiche si fanno sempre più sofisticate con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale. Ma, per avere un quadro più chiaro sulle tendenze degli attacchi intenzionali ai Sistemi Informatici di aziende e/o enti operanti in Italia, AIPSI – Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza Informatica, ente no profit e capitolo italiano della mondiale ISSA, implementata da Malabo, azienda ideatrice e realizzatrice operativa dell’indagine e del relativo rapporto finale, invita a compilare online il questionario OAD 2025.

La compilazione del questionario OAD 2025, avviene in modalità assolutamente anonima e farlo è importante perché, non è solo l’unica indagine in Italia via web sull’argomento, ma riesce anche a coinvolgere mediamente il 60% di piccole e piccolissimi aziende/enti, che non rientrano normalmente nelle altre indagini a livello nazione ed internazionale. Inoltre, compilando la parte opzionale sulle misure di sicurezza digitali in essere, si ottiene una valutazione del livello di sicurezza del sistema informativo dell’azienda/ente di cui si fa parte (in funzione delle risposte selezionate).

Giunto alla diciottesima edizione, il questionario OAD 2025 aggiunge gli attacchi ai sistemi con Intelligenza Artificiale (IA) e considera, come strumento d’attacco, anche l’uso di tecniche di IA.

Il Questionario OAD 2025 di AIPSI per l’indagine sugli attacchi intenzionali ai Sistemi Informativi di aziende/enti operanti in Italia è disponibile al seguente link.

AIPSI invita a compilare subito il questionario OAD 2025, anche se non sono stati rilevati attacchi digitali.

Il precedente Rapporto OAD 2024 è liberamente scaricabile al seguente link.