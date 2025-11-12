Dynatrace ottiene la certificazione ACN QC1

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha ottenuto la certificazione QC1 a seguito del processo di qualificazione cloud dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il processo di qualificazione cloud fornito dall’ACN è un processo di qualificazione e controllo volto a garantire la sicurezza e l’affidabilità dei servizi cloud utilizzati dalla Pubblica Amministrazione (PA) italiana. Questo processo è stato introdotto per verificare che i fornitori di servizi cloud aderiscano a una serie di requisiti specifici di sicurezza, qualità e affidabilità, contribuendo così alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche del Paese. Il traguardo raggiunto conferma l’impegno di Dynatrace verso elevati standard di sicurezza, conformità ed eccellenza operativa, consentendo alle organizzazioni del settore pubblico italiano di accelerare la trasformazione digitale con fiducia nella piattaforma Dynatrace.

Rischi crescenti per la sicurezza informatica nel settore pubblico

Le moderne organizzazioni del settore pubblico gestiscono e archiviano volumi sempre più grandi di dati sensibili, elevando la sicurezza del cloud a priorità assoluta. Allo stesso tempo, queste organizzazioni si trovano ad affrontare crescenti pressioni per innovare e modernizzare, mantenendo al contempo rigorosi standard di protezione dei dati e conformità normativa.

La qualificazione delle infrastrutture e dei servizi cloud è un pilastro centrale della Strategia Cloud Italia, emanata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). La strategia fornisce linee guida per la migrazione dei dati e dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione verso il cloud, garantendo che sicurezza e resilienza siano messe al centro in ogni fase.

A tal fine, il Governo italiano – attraverso l’ACN – ha istituito un solido quadro normativo per la qualificazione delle soluzioni cloud che gestisce tutti i livelli di dati e carichi di lavoro del settore pubblico. Questo quadro normativo garantisce che solo i fornitori che soddisfano rigorosi criteri di sicurezza, affidabilità e trasparenza siano idonei a servire la Pubblica Amministrazione. La certificazione QC1 ottenuta da Dynatrace, in particolare, è progettata per semplificare, regolamentare e proteggere le modalità di acquisizione dei servizi cloud da parte degli enti amministrativi italiani. È in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale di Cybersicurezza che mira a pianificare, coordinare e attuare misure per rendere l’Italia più sicura e resiliente.

Rendere possibile una trasformazione digitale sicura per la Pubblica Amministrazione italiana

Il conseguimento da parte di Dynatrace della qualifica ACN QC1 risponde direttamente ai complessi requisiti della Pubblica Amministrazione italiana. Certificando la piattaforma secondo i rigorosi standard stabiliti dalla Strategia Cloud Italia e dall’ACN, Dynatrace consente alle organizzazioni del settore pubblico di adottare osservabilità e automazione avanzate, in linea con i requisiti di sicurezza, conformità e resilienza definiti dall’ACN.

Cosa significa ACN QC1 per i clienti Dynatrace

Con la certificazione ACN QC1, le agenzie governative e gli enti pubblici italiani possono ora adottare Dynatrace con sicurezza per i loro carichi di lavoro mission-critical. I principali vantaggi includono:

Conformità garantita : convalida indipendente che Dynatrace soddisfa o supera tutti i requisiti ACN QC1 per la gestione dei dati ordinari.

: convalida indipendente che Dynatrace soddisfa o supera tutti i requisiti ACN QC1 per la gestione dei dati ordinari. Procurement più rapido : onboarding semplificato tramite il marketplace ACN, riducendo le difficoltà di approvvigionamento e il time-to-value.

: onboarding semplificato tramite il marketplace ACN, riducendo le difficoltà di approvvigionamento e il time-to-value. Trasparenza operativa : allineamento continuo con le normative italiane sulla sicurezza informatica, con documentazione chiara e predisposizione agli audit.

: allineamento continuo con le normative italiane sulla sicurezza informatica, con documentazione chiara e predisposizione agli audit. Innovazione affidabile: accesso a tutte le funzionalità della piattaforma Dynatrace, consentendo una trasformazione cloud nativa sicura e un’automazione intelligente.

Dichiarazioni

“La certificazione QC1 conferma che Dynatrace dispone delle misure di sicurezza adeguate per garantire ai clienti del settore pubblico la fiducia necessaria per accelerare la trasformazione digitale su una piattaforma sicura e conforme”, ha affermato Emanuele Cagnola, Regional Vice President, Italy & Switzerland Dynatrace. “Ogni nuova certificazione rafforza la nostra missione di aiutare i clienti di tutto il mondo a innovare con fiducia, supportati da una tecnologia sicura e affidabile”.