Dynatrace Innovate Roadshow 2025: l’intelligenza artificiale che anticipa il futuro del software

Dopo il successo dello scorso anno, il Dynatrace Innovate Roadshow 2025 è approdato a Roma, riunendo aziende, istituzioni e professionisti per esplorare come osservabilità e intelligenza artificiale stiano rivoluzionando la gestione dei sistemi digitali. Al centro dell’evento, il tema dell’osservabilità end-to-end, fondamentale per comprendere e anticipare ciò che accade nei sistemi IT e migliorare la qualità dei servizi.

Grazie a soluzioni come Grail, il data lakehouse di nuova generazione, e al motore di AI Davis, Dynatrace consente di analizzare in tempo reale enormi volumi di dati e individuare anomalie prima che si manifestino, riducendo drasticamente i tempi di intervento.

Nel corso della giornata, esperti e aziende — tra cui Immobiliare.it — hanno condiviso esperienze concrete sull’uso dell’osservabilità e della sicurezza applicativa come leve strategiche per innovazione e resilienza digitale.

Il Roadshow si conferma così un punto di riferimento per l’evoluzione dell’IT, dove l’intelligenza artificiale diventa il nuovo copilota del business.

In questo video reportage trovate un sunto della giornata e potete ascoltare gli interventi diretti di alcuni dei protagonisti: Emanuele Cagnola, Regional Vice President, Italy & Switzerland di Dynatrace, che ha fatto gli onori di casa, e Mario Esposito,Technical Director di Immobiliare.it.

Scopri di più!