Dynatrace si integra con l’AI di Microsoft Azure SRE Agent

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato una nuova integrazione tra la piattaforma Dynatrace e Microsoft Azure SRE Agent, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Microsoft per Azure che monitora costantemente le risorse. Dynatrace è la prima piattaforma di osservabilità a integrarsi con Azure SRE Agent, stabilendo un nuovo standard per le operazioni cloud.

Secondo Gartner, “si prevede che la spesa mondiale per l’AI ammonterà a quasi 1,5 trilioni di dollari nel 2025“. Mentre le organizzazioni continuano ad accelerare i loro investimenti in IA, ottenere una visibilità end-to-end sull’intero ecosistema digitale e automatizzare le operazioni è sempre più fondamentale. Con l’integrazione agentica di Dynatrace nel portale Azure, i clienti sono in grado di raggiungere questi obiettivi con maggiore sicurezza.

Caratteristiche e vantaggi dell’integrazione di Dynatrace in Azure SRE Agent

L’integrazione combina l’analisi delle cause principali basata sull’intelligenza artificiale di Dynatrace con insights di Azure SRE, consentendo ai team di risolvere problemi complessi in ambienti IT su larga scala in modo più rapido ed efficiente. L’integrazione sblocca anche processi di remediation semplificati, inclusi suggerimenti di correzione, per supportare la risoluzione accelerata degli incidenti e la riduzione delle interruzioni. Questo consente ai team di concentrarsi sull’innovazione e sullo sviluppo del business.

I principali vantaggi dell’integrazione includono:

Rilevamento e risoluzione più intelligenti : la profonda osservabilità contestuale di Dynatrace si correla con la telemetria di Azure per migliorare l’identificazione e la risoluzione dei problemi in ambienti complessi.

: la profonda osservabilità contestuale di Dynatrace si correla con la telemetria di Azure per migliorare l’identificazione e la risoluzione dei problemi in ambienti complessi. Operazioni automatizzate : le azioni di routine del runbook e i flussi di lavoro diagnostici sono automatizzati, riducendo il tempo medio di riparazione e liberando i team per concentrarsi sull’innovazione.

: le azioni di routine del runbook e i flussi di lavoro diagnostici sono automatizzati, riducendo il tempo medio di riparazione e liberando i team per concentrarsi sull’innovazione. Affidabilità proattiva: l’analisi continua dei dati storici e in tempo reale rivela i principali indicatori di guasto, aiutando i team a prevenire gli incidenti prima che abbiano un impatto sui clienti.

Dichiarazioni

“Le funzionalità di intelligenza artificiale fornite congiuntamente da Dynatrace e Microsoft consentono ai nostri clienti di compiere un ulteriore passo avanti verso la gestione autonoma delle operazioni nei loro complessi ambienti”, ha affermato Scott Hunter, VP, Product Management of Core AI & Engineering di Microsoft. “Grazie a informazioni e analisi continue, automatiche e in tempo reale, i team hanno più tempo da dedicare all’avanzamento dell’innovazione”.

“Oggi le aziende operano in ambienti cloud sempre più complessi, dove sistemi disparati e mancanza di visibilità possono ostacolare l’innovazione”, ha affermato Steve Tack, Chief Product Officer di Dynatrace. “I clienti hanno bisogno di qualcosa di più dei semplici avvisi: hanno bisogno di un’intelligenza artificiale che agisca. Questa integrazione rafforza la visione di Dynatrace per l’intelligenza artificiale agentica, fornendo osservabilità intelligente e automatizzata in tutto l’ecosistema Microsoft e aiutando le aziende non solo a identificare i problemi, ma anche ad automatizzare la risoluzione su larga scala”.