HyperScale Edge e Flex: Commvault rafforza la cyber resilienza

Commvault, fornitore di soluzioni di resilienza informatica e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, annuncia due potenti novità al suo portfolio HyperScale: HyperScale Edge e HyperScale Flex.

Poiché le aziende moderne generano una quantità sempre maggiore di dati da uffici remoti e sedi edge, i loro ambienti sono diventati obiettivi redditizi e vulnerabili per i cyber attacchi. Il Verizon Data Breach Investigations Report 2024 ha rivelato una tendenza allarmante: le violazioni derivanti dallo sfruttamento di dispositivi edge e VPN sono aumentate del 22%, registrando un incremento di otto volte rispetto all’anno precedente.

Per aiutare i clienti ad affrontare questa sfida e migliorare la loro resilienza, Commvault ha sviluppato HyperScale Edge e HyperScale Flex. A integrazione della propria soluzione HyperScale X, che opera da appliance integrata scale-out di punta, queste nuove offerte on-premise offrono ai clienti flessibilità, prestazioni e resilienza eccezionali per proteggere i carichi di lavoro in esecuzione in diversi ambienti. Come HyperScale X, sia i modelli HyperScale Edge che Flex vengono forniti come immagine software che può essere facilmente installata su hardware certificato.

Caratteristiche di HyperScale Edge e HyperScale Flex

HyperScale Edge abilita protezione e recovery localizzati dei dati per siti remoti, sedi edge e piccole e medie imprese in cui spazio e risorse IT sono limitati, come ad esempio negozi al dettaglio, filiali e centri di distribuzione. I clienti possono utilizzare questa offerta in combinazione con hardware convalidato di Dell, HPE e Lenovo.

Per carichi di lavoro di grandi dimensioni, ad alta intensità di dati e di intelligenza artificiale, come quelli generati dai settori tecnologico, delle telecomunicazioni e sanitario, HyperScale Flex offre backup e ripristino ad alte prestazioni con un’architettura flessibile che si collega a pool di flash storage esterni. Supportando offerte di storage certificate da Pure Storage, VAST Data e, nel prossimo futuro, HPE, consente alle organizzazioni di soddisfare le esigenze di prestazioni estreme e i requisiti di capacità multi-petabyte delle applicazioni moderne e dei carichi di lavoro AI/ML.

Dichiarazioni

“Non esistono due aziende uguali. I retailer moderni spesso gestiscono dati mission-critical su decine di siti, mentre le grandi organizzazioni potrebbero voler sfruttare gli investimenti effettuati nello storage. Indipendentemente dall’infrastruttura, però, ogni azienda punta a un unico obiettivo: la resilienza informatica”, ha affermato Pranay Ahlawat, Chief Technology e AI Officer di Commvault. “Con il lancio di HyperScale Edge e HyperScale Flex, offriamo il meglio di entrambi i mondi: flessibilità e scelta, unite a una cyber resilienza di riferimento nel settore”.

Disponibilità

Commvault HyperScale Edge è già disponibile come software, tramite un modello di sottoscrizione o come licenza perpetua. Commvault HyperScale Flex è disponibile per i clienti early adopter.