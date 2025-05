Juniper e ServiceNow trasformano la gestione delle telecomunicazioni

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, estende la partnership con ServiceNow per integrare la sua Mist AI-native networking platform con Telecom Service Management, Inventory e Sales & Order Management for Telecom di ServiceNow. La soluzione combinata unisce l’automazione dei servizi e della rete end-to-end con soluzioni wired, wireless e SD-WAN AI native, cloud native e 100% API-driven per favorire la trasformazione del business e offrire alle aziende e agli MSP un’efficienza e un risparmio sui costi senza precedenti. Questa integrazione è la prima del suo genere per la soluzione.

Cosa prevede la collaborazione tra Juniper e ServiceNow?

Dopo aver implementato le funzionalità di Provisioning & Deployment della soluzione come elemento chiave del suo portafoglio di servizi gestiti di Secure Networking for Enterprise, Deutsche Telekom (DT) ha accelerato il time-to-value per i clienti, consentendo loro di sfruttare tutti i benefici di operation proattive con un’offerta enterprise full stack DT-Juniper Mist. Estendendo i vantaggi di Juniper Mist AI e dell’automazione all’intero ciclo di vita NetOps (network operation), Juniper e ServiceNow offrono, con la loro stretta sinergia, un valore duraturo a DT e ai suoi clienti, mentre DT, grazie a questa profonda integrazione e automazione, crea una Unique Selling Proposition (USP) nel panorama dei managed service provider.

L’integrazione certificata combina gli insight AI nativi di Juniper, generati dalle soluzioni wired, wireless e WAN Assurance di Juniper Mist, con le funzionalità automatizzate di ServiceNow per l’onboarding, la gestione dei servizi, la gestione delle vendite e degli ordini, la visibilità degli asset, l’auto-ticketing e la risoluzione dei problemi, consentendo ai clienti in comune di agevolare una serie di funzionalità del Day 0, 1 e 2+. Questa soluzione offre maggiore efficienza nell’implementazione della rete, minori interruzioni e ottimizzazione dei costi operativi. Grazie alla natura completamente aperta e programmabile di entrambe le soluzioni, le due aziende sono riuscite a rilasciare e validare queste funzionalità in modo rapido ed efficiente, con una stretta integrazione tra le piattaforme.

ServiceNow ha utilizzato Juniper Mist per modernizzare la propria infrastruttura di rete con soluzioni wired, wireless e SD-WAN full-stack, abilitando una visibilità continua dal client al cloud, un provisioning zero-touch e una maggiore automazione. Questa trasformazione ha portato a una riduzione del 60% dei costi di rete, a una diminuzione del 90% dei problemi wireless e a un’implementazione della rete più rapida del 50%, migliorando significativamente l’efficienza operativa e l’esperienza dei dipendenti.

Disponibilità

La soluzione integrata di Juniper e ServiceNow è ora disponibile su ServiceNow Store.

Dichiarazioni

“Questa esclusiva soluzione AI nativa di Juniper e ServiceNow consente di ottenere due importanti punti di valore per i nostri servizi gestiti di Secure Networking in uno spazio fortemente competitivo”, dichiara Niklas Horstmann, Vice President responsible for Secure Networking, T Business di Telekom Deutschland. “In primo luogo, possiamo garantire una configurazione e un rollout rapidi per fornire i nostri servizi gestiti con la massima affidabilità grazie all’automazione all’avanguardia offerta da Juniper e ServiceNow. In secondo luogo, possiamo sfruttare l’AIOps di punta del mercato per fornire con continuità la migliore esperienza utente possibile”.

“Juniper Networks e ServiceNow stanno ridefinendo il futuro dell’automazione dei servizi di rete per i Managed Service Provider”, commenta Sunalini Sankhavaram, VP Products, Campus & Branch di Juniper Networks. “Insieme, stiamo inserendo l’intelligenza artificiale in ogni fase del ciclo di vita delle operazioni di rete, trasformando la complessità in semplicità e la velocità in un vantaggio competitivo. Automatizzando i processi chiave e fornendo un servizio coerente e di alta qualità su scala, stiamo consentendo agli MSP di accelerare l’onboarding, ridurre drasticamente i costi operativi e sbloccare nuovi livelli di valore per i clienti. Questa collaborazione non riguarda solo l’efficienza operativa, ma anche il potenziamento di una nuova generazione di servizi agili basati sull’intelligenza artificiale. DT ha stabilito il proof point con il suo approccio alla piattaforma altamente automatizzato”.

“Con l’integrazione di Juniper Networks e ServiceNow, stiamo dando vita a una nuova era di automazione dei servizi di rete per i Managed Service Provider”, conferma Rohit Batra, General Manager and Vice President, Manufacturing and Telecom, Media & Technology Industries di ServiceNow. “Grazie all’inclusione dell’intelligenza artificiale nell’intero ciclo di vita delle operazioni di rete, questa collaborazione consente agli MSP di automatizzare i processi strategici, migliorare l’efficienza operativa e fornire un servizio coerente e di alta qualità con una velocità senza precedenti. Il risultato è una riduzione dei tempi di onboarding, una minimizzazione dei costi operativi e un maggiore valore a lungo termine per i clienti”.