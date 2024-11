Kaspersky Anti Targeted Attack si aggiorna e si migliora

Minacce cyber, attacchi mirati e APT incombono sulle aziende di ogni dimensione e di ogni settore e, per questo motivo, è fondamentale assicurarsi una protezione informatica avanzata. Secondo una recente ricerca condotta da Kaspersky, il 77% delle aziende ha subito almeno un attacco informatico negli ultimi due anni, considerati gravi in più della metà dei casi. Senza una protezione efficace, le aziende rischiano di subire serie e costose conseguenze. Un rapido rilevamento e una reazione veloce giocano un ruolo fondamentale per la sicurezza aziendale. Kaspersky sviluppa costantemente prodotti per garantire ai propri clienti la migliore sicurezza informatica possibile, come la piattaforma Kaspersky Anti Targeted Attack.

Kaspersky Anti Targeted Attack combina il rilevamento avanzato delle minacce in rete con le funzionalità EDR (Endpoint Detection and Response), offrendo agli IT security specialist gli strumenti necessari per effettuare un monitoraggio avanzato e multidimensionale delle minacce, applicare tecnologie all’avanguardia, svolgere ricerche efficaci, individuare le minacce in modo proattivo e fornire una risposta rapida e centralizzata.

Le nuove funzionalità introdotte in Kaspersky Anti Targeted Attack

La nuova versione di Kaspersky Anti Targeted Attack consente ai clienti di attivare le funzioni di Network Detection and Response (NDR) per il monitoraggio in tempo reale e il rilevamento delle minacce all’interno della rete. Grazie alla nuova funzionalità fingerprinting di Transport Layer Security (TLS), i clienti possono analizzare il traffico interno ed esterno senza doverlo decrittografare. Questa tecnica consente di rilevare e mitigare le minacce alla sicurezza e di classificare i diversi tipi di client e server. Inoltre, nella prima metà del 2025 saranno disponibili ulteriori funzionalità NDR migliorate.

La piattaforma aggiornata offre anche un supporto più flessibile per le licenze in abbonamento ai partner MSSP, consentendogli di attivare e rinnovare automaticamente le capacity license tramite codici di attivazione.

Dichiarazioni

“Le minacce continuano ad aumentare e le aziende hanno bisogno di soluzioni di cybersecurity complete e flessibili. Per questo motivo, miglioriamo sempre i nostri prodotti, rendendoli più efficaci e affidabili per i nostri clienti. Con la nuova versione di Kaspersky Anti Targeted Attack, abbiamo migliorato le sue capacità di rilevamento e risposta contro le minacce di rete e abbiamo fornito un supporto semplificato per le licenze in abbonamento ai partner MSSP, rendendo i processi di amministrazione più semplici e veloci”, ha spiegato Timofey Titkov, Head of Cloud & Network Security Product line di Kaspersky.