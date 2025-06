Oceani più tutelati con AI, dati e analytics

La terra viene spesso definita “pianeta blu” e questo perché oltre il 70% della sua superficie è coperta dagli Oceani. Quest’ultimi, oltre a produrre la metà dell’ossigeno che respiriamo e ad assorbire anidride carbonica, ospitano più dell’80% della biodiversità del pianeta e sono la principale fonte di sostentamento per più di 250 milioni di persone.

Eppure, questi ecosistemi fondamentali sono oggi minacciati dall’inquinamento, dalla pesca intensiva e dal cambiamento climatico che, paradossalmente, aiutano a combattere.

In questo fragile contesto la tecnologia, in particolare l’intelligenza artificiale, può giocare un ruolo cruciale nella salvaguardia degli ecosistemi marini.

Intelligenza Artificiale e dati scendono in campo per la salvaguardia degli oceani (e non solo)

Ma in che modo si può tradurre in maniera concreta questo potenziale? In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’8 giugno, SAS, leader nel settore dei dati e dell’AI, condivide 4 esempi realizzati nell’alveo del suo programma aziendale Data for good, in cui si impegna a utilizzare dati, analytics e AI per risolvere i problemi umanitari legati alla povertà, alla salute, ai diritti umani, all’istruzione e all’ambiente.