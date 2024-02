Safer Internet Day: per uno spazio online a prova di bambino

Di seguito condividiamo un articolo di Veronica Pace, Head of Marketing Trend Micro Italia, azienda sostenitrice del progetto Safer Internet Day. Scopriamo come possiamo far navigare anche i più piccoli su Internet in modo sicuro, seguendo tre regole: proteggere, responsabilizzare e rispettare.

Buona lettura!

Safer Internet Day: i 3 consigli di Trend Micro per rendere Internet un luogo migliore

Trend Micro, da sempre in prima linea nella promozione della sicurezza digitale è una sostenitrice attiva del Safer Internet Day, iniziativa nata nel 2004 dal progetto EU SafeBorders e celebrata oggi in 190 Paesi e territori in tutto il mondo.

I valori del Safer Internet Day: proteggere, responsabilizzare, rispettare

Anche quest’anno, il Safer Internet Day si basa sui tre valori chiave della strategia adottata dalla Commissione Europea “Better Internet for Kids (BIK)”: Protezione, Responsabilizzazione e Rispetto. L’obiettivo è creare un ambiente in cui i bambini siano protetti dai rischi ed equipaggiati con gli strumenti e le conoscenze necessari per muoversi in modo responsabile nel mondo digitale. Si deve incoraggiare uno spazio online in cui ogni bambino sia trattato con rispetto e dignità e questo è possibile attraverso la costruzione di un ecosistema digitale che promuova l’inclusività e salvaguardi i diritti e le esperienze di ogni giovane individuo.

Le iniziative del Safer Internet Day si concentrano principalmente su bambini e adolescenti, gli utenti di Internet più vulnerabili che rischiano di dovere affrontare pericoli e criticità come l’alfabetizzazione mediatica, il cyberbullismo, la visione o l’upload di contenuti inappropriati, la gestione dell’immagine personale e i predatori online.

Ma il Safer Internet Day è per tutti: ognuno dovrebbe abbracciare valori come Protezione, Responsabilizzazione e Rispetto e rendere Internet uno spazio positivo e sano per la comunicazione e la cooperazione.

Il programma ISKF di Trend Micro

Per supportare questi valori e le iniziative del Safer Internet Day, Trend Micro ha creato nel 2008 il programma ISKF (Internet Safety for Kids & Families), con la missione di aiutare i bambini di tutto il mondo a diventare cittadini digitali e utilizzare Internet in modo sicuro, positivo e produttivo.

Questo programma diventa ogni anno più importante, perché la diffusione di nuove tecnologie e dispositivi e la loro evoluzione costante continuano a cambiare profondamente il modo in cui i giovani vedono il mondo e sé stessi. Oggi che i bambini utilizzano sempre di più internet e la tecnologia, la garanzia che lo facciano in modo sicuro e consapevole è urgente.

Trend Micro è impegnata costantemente a creare contenuti formativi e a organizzare incontri gratuiti sulla sicurezza Internet. In questo modo, ha coinvolto e sensibilizzato oltre 4,6 milioni di genitori, educatori, studenti e adulti in tutto il mondo.

In Italia, abbiamo collaborato con realtà importanti che ci aiutano in questa missione, come Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola (per la terza volta candidata al Premio Nobel per la Pace), Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico, Women&Tech, l’associazione che promuove la condivisione e lo scambio di esperienze e competenze negli ambiti della tecnologia, innovazione sociale, sostenibilità e Telefono Azzurro, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’utilizzo consapevole di Internet attraverso lezioni e corsi rivolti alle scuole.

Ma come rendere Internet un luogo migliore? 3 suggerimenti

Educare sé stessi. È importante mantenersi informati sulle migliori pratiche di sicurezza informatica ed essere aggiornati sui rischi. Il Blog di Trend Micro è un prezioso supporto, grazie alle informazioni e ai contenuti accurati, dagli avvisi sulle violazioni dei dati al benessere digitale in generale, dai suggerimenti sulle tecnologie fino alla segnalazione delle ultime truffe.

È importante mantenersi informati sulle migliori pratiche di sicurezza informatica ed essere aggiornati sui rischi. Il Blog di Trend Micro è un prezioso supporto, grazie alle informazioni e ai contenuti accurati, dagli avvisi sulle violazioni dei dati al benessere digitale in generale, dai suggerimenti sulle tecnologie fino alla segnalazione delle ultime truffe. Comunicare, collaborare e diffondere consapevolezza. La conoscenza e la collaborazione sono una prima linea di difesa: è importante parlare di sicurezza Internet con i propri figli, i familiari, gli amici e i colleghi.

La conoscenza e la collaborazione sono una prima linea di difesa: è importante parlare di sicurezza Internet con i propri figli, i familiari, gli amici e i colleghi. Per essere attivi e partecipare alle attività del Safer Internet Day, è disponibile un documento pratico con le campagne di sensibilizzazione. Anche Better Internet for Kids (BIK) ha diversi strumenti: Centri nazionali di sensibilizzazione; Panel giovanili; Linee telefoniche di assistenza e di emergenza.

(BIK) ha diversi strumenti:

di Veronica Pace, Head of Marketing Trend Micro Italia