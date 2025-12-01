CloudSpend potenzia le sue funzionalità FinOps

ManageEngine, divisione di Zoho Corporation e fornitore di soluzioni di gestione IT aziendale, ha annunciato un’estensione della sua piattaforma di gestione dei costi del cloud, CloudSpend, presentando un’architettura multiportale per Managed Service Provider (MSP), Cloud Service Provider (CSP) e aziende multitenant. Questa nuova funzionalità offre un’esperienza multiportale completa, consentendo alle organizzazioni di affrontare la crescente sfida della gestione dei costi del cloud e di scalare le proprie pratiche FinOps riunendo visibilità unificata dei costi, segmentazione sicura e governance contestuale in un’unica interfaccia centralizzata.

Con la continua crescita dell’adozione del cloud, la complessità finanziaria e operativa è cresciuta esponenzialmente per i fornitori di servizi e le grandi aziende. Gartner® ha previsto che la spesa degli utenti finali a livello mondiale per i servizi di cloud pubblico supererà i 723,4 miliardi di dollari nel 2025, evidenziando non solo la continua accelerazione dell’adozione del cloud, ma anche richiamando l’attenzione sull’urgente necessità di una gestione finanziaria efficace.

“I service provider hanno a lungo faticato a trovare il giusto equilibrio tra visibilità e isolamento”, ha affermato Srinivasa Raghavan, direttore della gestione prodotti di ManageEngine. “Ogni cliente necessita di piena trasparenza sulle proprie spese cloud, mentre MSP e CSP devono garantire una rigorosa separazione, governance e conformità. Allo stesso modo, le grandi aziende multitenant affrontano la stessa sfida: gestire più unità aziendali o progetti in modo sicuro in un unico ambiente”.

“La nuova architettura multiportale di CloudSpend colma questa lacuna unificando la visibilità tra i tenant e applicando al contempo l’isolamento dei dati e policy di costo automatizzate”, ha aggiunto Raghavan. “Consente ai provider di servizi e alle aziende di gestire i costi del cloud in modo sicuro ed efficiente su larga scala, aiutandoli a massimizzare la redditività, garantire la conformità e offrire la trasparenza che ogni stakeholder si aspetta”.

Affrontare la sfida del multitenant

Gestire centinaia di clienti o divisioni aziendali su molteplici cloud spesso comporta report frammentati, fatturazione manuale e rischi di mancata conformità. Per affrontare queste sfide, CloudSpend offre un set unificato di nuove funzionalità, progettate per una gestione dei costi multitenant sicura, scalabile ed efficiente.

Le funzionalità di CloudSpend fondamentali includono:

∙ Portali dedicati con governance unificata: ogni portale opera in un ambiente sicuro e indipendente con budget, avvisi, soglie e flussi di lavoro propri, mentre gli amministratori mantengono visibilità centralizzata e controllo delle policy attraverso ruoli granulari e regole di accesso che rispettano i limiti dei dati.

∙ Raccomandazioni intelligenti per il risparmio sui costi: la piattaforma identifica automaticamente le risorse sottoutilizzate, consiglia azioni di dimensionamento corretto e individua le opportunità di risparmio, riducendo gli sprechi nel cloud, migliorando l’efficienza e massimizzando il ROI senza audit manuali.

∙ Gestione semplificata e white labeling: gli utenti possono gestire tutti i portali da un unico centro di comando, con fatturazione automatizzata, chargeback e reporting personalizzato. Il white labeling garantisce che l’intera esperienza, dalle dashboard ai report, rifletta l’identità del brand del cliente.

∙ Rilevamento e previsione delle anomalie basati su AI: gli utenti possono sfruttare lo storico dati per prevedere le tendenze di spesa future, rilevare anomalie in tempo reale e ottenere informazioni utili che migliorano l’accuratezza del budget, migliorano il controllo dei costi e ottimizzano la spesa nel cloud su tutti i portali.

Questo potenziamento rappresenta una pietra miliare nella maturità e nell’evoluzione del prodotto CloudSpend come soluzione FinOps di nuova generazione. Con la crescente distribuzione e complessità finanziaria degli ecosistemi cloud, CloudSpend continuerà a evolversi, concentrandosi sull’aiutare i clienti a migliorare la governance, l’efficienza operativa e la resilienza a lungo termine, consentendo a fornitori di servizi e aziende di rafforzare le proprie FinOps e di sviluppare pratiche più basate sui dati per il futuro.