Palo Alto Networks e Google Cloud stringono un accordo storico per aiutare i clienti ad accelerare in sicurezza le iniziative cloud e AI

Mentre le aziende si affrettano a sfruttare il potere trasformativo dell’agentic AI e del cloud computing, Palo Alto Networks e Google Cloud hanno annunciato una significativa estensione della loro partnership strategica con l’obiettivo di abilitare lo sviluppo e l’implementazione sicura di soluzioni di AI e fornire una base fidata che aiuti le aziende a beneficiare appieno e con fiducia del potenziale dell’AI. La collaborazione combina le capacità leader infrastrutturali e AI di Google Cloud con Prisma AIRS di Palo Alto Networks, la piattaforma completa di sicurezza AI, per proteggere la prossima generazione del business digitale.

Il recente “State of Cloud Security Report” di Palo Alto Networks ha rilevato che i clienti stanno ampliando drasticamente l’utilizzo dell’infrastruttura cloud per supportare nuove applicazioni e servizi di AI, sottolineando anche come il 99% degli intervistati abbia subìto nell’ultimo anno almeno un attacco alla propria infrastruttura di AI. L’accordo annunciato oggi mira ad affrontare questi problemi direttamente tramite una strategia go-to-market migliorata e integrando la sicurezza in ogni livello dell’infrastruttura ibrida multi-cloud, in ogni fase di sviluppo applicativo e ogni endpoint, consentendo alle aziende di innovare con l’AI più avanzata, proteggendo al contempo la propria proprietà intellettuale e i dati nel cloud.

Questa nuova fase della partnership tra Palo Alto Networks e Google Cloud fornirà:

Sicurezza AI end-to-end dal codice al cloud: i clienti potranno proteggere carichi di lavoro e dati AI in produzione su Google Cloud — inclusi su Vertex AI e Agent Engine — con Prisma AIRS di Palo Alto Networks . Mettendo in sicurezza gli strumenti chiave per gli sviluppatori come l’Agent Development Kit (ADK) con Prisma AIRS, questa collaborazione estesa garantisce una base sicura per la prossima generazione di applicazioni AI sviluppate su Google Cloud — inclusi AI Posture Management per la visibilità, AI Runtime Security ™ per la difesa in tempo reale, AI Agent Security per i sistemi autonomi, AI Red Teaming per il testing proattivo e AI Model Security per la scansione delle vulnerabilità.

Firewall software di prossima generazione basati su AI (SWFW): i firewall VM-Series di Palo Alto Networks sono progettati per proteggere ambienti cloud (pubblici, privati, ibridi) e virtualizzati, fornendo deep packet inspection e threat prevention in modalità software. Le profonde integrazioni con Google Cloud consentiranno ora ai clienti di mantenere solide policy di sicurezza e accelerare l’adozione di Google Cloud.

Piattaforma di Secure Access Service Edge (SASE) basata su AI: Palo Alto Networks Prisma SASE è una piattaforma cloud che protegge accessi e reti per utenti remoti, filiali e dispositivi mobili, insieme a una più profonda integrazione delle soluzioni di sicurezza nei servizi AI nativi di Google Cloud. Palo Alto Networks Prisma Access viene eseguita sulla rete Google, migliorando l’esperienza degli utenti mentre accedono ad applicazioni cloud e AI in esecuzione su Google Cloud, e sfruttando anche Google Cloud Interconnect per aiutare i clienti a connettere la loro infrastruttura WAN attraverso più cloud/applicazioni e mantenere policy di sicurezza coerenti.

Esperienza di sicurezza semplificata e unificata: il profondo allineamento tra le due aziende garantisce che le soluzioni per i clienti siano pre-approvate e progettate per operare insieme, eliminando problematiche di integrazione e attrito operativo che possono rallentare i team di sicurezza. Ciò consente ai clienti di implementare la protezione più rapidamente, semplificare la conformità e ottenere una visione unica e completa della sicurezza attraverso l’intero ambiente ibrido multi-cloud.

“Ogni consiglio di amministrazione si chiede come sfruttare la potenza dell’AI senza esporre l’azienda a nuove minacce. La nostra partnership risponde a questa domanda. Stiamo rimuovendo l’attrito tra sicurezza e sviluppo, fornendo una piattaforma unificata in cui la protezione più avanzata sia semplicemente parte nativa della costruzione del futuro. Insieme a Google, stiamo integrando profondamente la nostra sicurezza basata su AI nel tessuto di Google Cloud, trasformando la piattaforma stessa in un sistema di difesa proattivo” sottolinea BJ Jenkins, President, Palo Alto Networks.

“Le aziende si rivolgono sempre più a Google Cloud e Palo Alto Networks per proteggere applicazioni e dati, insieme e in modo trasparente. Questa ultima estensione della nostra partnership garantirà che i nostri clienti congiunti abbiano accesso alle soluzioni adeguate a salvaguardare la loro infrastruttura AI più critica e sviluppare nuovi agenti AI con una sicurezza già inizialmente integrata,” evidenzia Matt Renner, President e Chief Revenue Officer, Google Cloud.

Sulla base di un rapporto duraturo di successo che include oltre 75 integrazioni congiunte e 2 miliardi di dollari di vendite attraverso Google Cloud Marketplace, Palo Alto Networks sta anche ampliando il proprio impegno a eseguire le piattaforme di sicurezza sull’infrastruttura AI sicura e fidata di Google Cloud, migrando i principali carichi di lavoro interni su Google Cloud in un nuovo accordo da diversi miliardi di dollari. Inoltre, Palo Alto Networks sta ora utilizzando la piattaforma Vertex AI di Google Cloud e i modelli LLM Gemini per alimentare i propri copilot. Collettivamente, queste iniziative approfondiscono la collaborazione ingegneristica tra le due aziende e assicurano che i clienti che eseguono Palo Alto Networks su Google Cloud beneficino di soluzioni ottimizzate nativamente per prestazioni, scalabilità e affidabilità.