SAP e Google Cloud ampliano la partnership per implementare l’AI multi-agente

SAP e Google Cloud hanno annunciato una nuova collaborazione che aiuterà i professionisti del marketing a utilizzare agenti di intelligenza artificiale su larga scala.

Grazie alle nuove integrazioni tra SAP Engagement Cloud, SAP Customer Experience (SAP CX) e le soluzioni Joule e Gemini Enterprise, i clienti comuni possono ora implementare agenti in grado di accedere in modo sicuro ai dati unificati presenti in entrambi gli ecosistemi per eseguire strategie di marketing complesse basate su obiettivi di alto livello definiti dall’utente.

Insieme, SAP e Google Cloud forniscono una base unificata per dati e agenti AI che operano su entrambi gli ecosistemi. Gemini Enterprise fungerà da hub centrale per le integrazioni dei dati e il coordinamento multi-agente, consentendo agli agenti di agire tra le soluzioni SAP e Google Cloud dei clienti. Queste integrazioni saranno supportate dalla soluzione SAP Business Data Cloud Connect per Google e BigQuery, che permette un accesso bidirezionale ai dati senza copia tra le due piattaforme, con sicurezza e governance di livello enterprise. Le funzionalità di Gemini Enterprise e delle API agent gateway di SAP consentiranno agli agenti dei clienti di scambiare in modo più sicuro il contesto, attivare azioni e ottimizzare i risultati su più piattaforme, rendendo possibile una vera orchestrazione multi-agente.

L’integrazione consente ai marketer di impartire a un agente all’interno di SAP Engagement Cloud un obiettivo chiaro, come “Aumentare gli acquisti ripetuti negli ultimi 30 giorni” oppure “Massimizzare il valore del ciclo di vita del cliente riducendo i costi operativi delle campagne”. Un agente, come un Joule Agent, gestirà l’intero processo end-to-end: dalla personalizzazione dei contenuti alla visualizzazione fino all’interazione conversazionale.

“Non si tratta solo di un’integrazione dei dati; questo è un salto in avanti per gli agenti AI che possono collaborare naturalmente ed eseguire le attività in maniera più fluida”, ha dichiarato Balaji Balasubramanian, President e Chief Product Officer, SAP Customer Experience and Consumer Industries di SAP. “Combinando SAP Business Data Cloud Connect per Google con agenti AI interoperabili tra SAP e Google Cloud, offriamo alle organizzazioni un percorso che va dalla sperimentazione dell’AI a un’esperienza cliente scalabile basata sull’AI. I team marketing possono così dedicare meno tempo alle attività manuali e più tempo alla definizione del customer journey”.

“Per realizzare appieno il potenziale dell’AI agentica, le aziende hanno bisogno che i loro sistemi parlino la stessa lingua”, ha dichiarato Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem di Google Cloud. “Unendo i dati aziendali e la piattaforma di customer engagement di SAP con l’AI di Google Cloud, permettiamo ai marketer di andare oltre la semplice automazione e di passare all’orchestrazione multi-agente, dando vita a campagne dinamiche che ragionano e si adattano ai cambiamenti del mercato in tempo reale”.

Secondo una ricerca di SAP Engagement Cloud, oltre la metà dei marketer afferma che dati frammentati e obsoleti impediscono di agire tempestivamente. SAP e Google Cloud stanno contribuendo a rimuovere questo ostacolo unificando i dati e permettendo agli agenti AI di trasformare gli insight in azione. Utilizzando Joule con SAP Engagement Cloud, le campagne marketing possono passare automaticamente dalla pianificazione all’attivazione senza interventi manuali tra strumenti diversi.

I clienti beneficeranno della generazione autonoma delle campagne, dell’ottimizzazione e del miglioramento continuo delle prestazioni e otterranno un time-to-market più rapido, minori costi operativi e un’ottimizzazione continua che aumenta il ROI, lasciando ai team più tempo per concentrarsi sulla strategia e sull’esecuzione end-to-end delle campagne.

Il marketing rappresenta il primo caso d’uso disponibile nella seconda metà del 2026, ma questo modello di orchestrazione multi-agente è progettato per supportare casi d’uso ad alto valore in tutto il portafoglio SAP CX, ponendo le basi per una customer experience guidata dall’AI, alimentata da dati affidabili, unificati e in tempo reale e da agenti interoperabili.