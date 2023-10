pCloud festeggia i suoi primi 10 anni

In un’epoca in cui i problemi di sicurezza dei dati sono costantemente al centro delle cronache, pCloud si è affermato negli anni come un’eccellente alternativa ai giganti Google Drive, OneDrive e Dropbox. Oggi considerato il punto di riferimento per le piattaforme di archiviazione e gestione dei dati online, questo player europeo con sede in Svizzera festeggia con orgoglio un decennio in cui ha rimodellato il panorama digitale. Dalla sua creazione nel 2013, pCloud ha reinventato il modo in cui i singoli e le aziende gestiscono i propri dati, rispettando le leggi svizzere sulla privacy e il GDPR. Le sue soluzioni sicure, affidabili e incentrate sull’utente hanno guadagnato la fiducia di oltre 19 milioni di persone in tutto il mondo.

Alcuni dei successi di pCloud

1. Portata e centri dati globali : Grazie alla sua presenza in tutto il mondo, pCloud ha creato una comunità globale di 19 milioni di utenti che si affidano ai suoi eccezionali servizi per le loro esigenze di archiviazione dati. Il gruppo dispone di due centri dati negli Stati Uniti e in Europa (Lussemburgo) per garantire la massima sicurezza e il controllo totale dei dati.

2. Innovazione e sicurezza : Sin dalla sua creazione, pCloud ha anticipato i tempi puntando sull’innovazione. Il gruppo ha stabilito nuovi standard nel suo settore, senza mai scendere a compromessi sulla sicurezza dei dati: i dati sono protetti da sofisticate tecniche di crittografia. pCloud è anche all’origine della “Hacking Challenge”, una sfida che invita i migliori hacker del mondo a mettere alla prova le sue misure di sicurezza. Nessuno ci è mai riuscito!

3. Campione nella privacy dei dati : Nel corso degli anni, l’impegno di pCloud per la privacy è stato incrollabile e ha portato a zero violazioni dei dati. Gli utenti possono essere certi che i loro dati sono al sicuro e rimangono di loro proprietà.

4. Lancio di pCloud Pass : Nel 2022, pCloud ha esteso il suo impegno per la sicurezza lanciando pCloud Pass, un gestore di password europeo veramente sicuro.

pCloud Pass offre agli utenti un modo sicuro e conveniente per gestire le loro password, migliorando la loro sicurezza online.

5. Più strumenti di sicurezza : Per sensibilizzare e aiutare gli utenti a proteggere la loro presenza digitale, pCloud ha introdotto diversi strumenti di sicurezza innovativi come :

• Data Breach Checker ;

• Controllo della forza delle password ;

• Generatore di password forti.

6. Offerte uniche : Vero e proprio pioniere, pCloud è stato il primo servizio di cloud storage a offrire piani a vita con un modello di pagamento unico. Inoltre, pCloud ha introdotto un rivoluzionario piano di archiviazione da 10 TB, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione della sua crescente base di utenti.

7. Campagna Referral : Per ringraziare i suoi utenti per la loro fedeltà negli ultimi dieci anni, pCloud sta lanciando una campagna di referral per ricompensarli con spazio di archiviazione gratuito. In concreto, per ogni segnalazione riuscita, gli utenti e i loro amici riceveranno spazio di archiviazione aggiuntivo, consolidando la comunità di pCloud.

Focus sul futuro

Mentre pCloud si appresta ad affrontare il suo prossimo decennio, l’azienda rimane ferma nel suo impegno a spingersi oltre i confini della tecnologia di gestione dei dati. “Tunio Zafer, CEO di pCloud, ha dichiarato: “Il nostro percorso degli ultimi 10 anni è stato caratterizzato da innovazione, sicurezza e fiducia incrollabile da parte degli utenti. Siamo entusiasti di portare avanti questa eredità continuando a ridefinire la gestione dei dati”.

Fondata nel 2013, pCloud è una rivoluzionaria piattaforma svizzera di archiviazione e gestione dei dati online. In 10 anni ha trasformato profondamente il modo in cui individui e aziende interagiscono con i propri dati. Il suo punto di forza: la cultura dell’innovazione, della sicurezza e della soddisfazione degli utenti. Grazie a questi 3 pilastri fondamentali, si è guadagnata la fiducia di 19 milioni di utenti in tutto il mondo. Con il vantaggio di poter arricchire la propria offerta con nuovi servizi in linea con le sfide di oggi e di domani.