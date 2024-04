L’intelligenza artificiale sta modificando radicalmente il modo di operare all’interno delle aziende, mettendo a disposizione una serie di strumenti impensabili sino a pochi mesi fa. Tra le soluzioni più innovative spiccano Microsoft Copilot e Azure OpenAI. Ma cosa sono e come sfruttare Microsoft Copilot e Azure OpenAI?

Microsoft 365 Copilot è un assistente sviluppato per il mondo del lavoro, che mette a fattor comune la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni – LLM (su cui è basato il chatbot di OpenAI – GPT-4) ed i dati archiviati nella suite 365 (resi disponibili attraverso l’API Microsoft Graph).

Il servizio Azure OpenAI, invece, fornisce all’API REST l’accesso ai modelli di linguaggio avanzati di OpenAI, tra cui la serie di modelli GPT-4, GPT-4 Turbo con Vision, GPT-3.5-Turbo e Embeddings. Inoltre, la nuova serie di modelli GPT-4 e GPT-3.5-Turbo ha raggiunto la disponibilità generale. Questi modelli possono essere facilmente adattati all’attività specifica, come, la generazione di contenuti, il riepilogo, la comprensione delle immagini, la ricerca semantica e il linguaggio naturale per la traduzione del codice. Gli utenti possono accedere al servizio tramite API REST, Python SDK o l’interfaccia basata sul Web in Azure OpenAI Studio.

Come sfruttare Microsoft Copilot e Azure OpenAI?

Sin qui la descrizione dei servizi. Ma come sfruttarli per migliorare l’efficienza e l’innovazione in azienda? Lo spiega il webinar “Microsoft Copilot per Microsoft 365 e Azure OpenAI: le nuove frontiere dell’innovazione ”, in programma il prossimo 11 aprile alle 11:30.

L’appuntamento, proposto da Reti e Microsoft, punta ad illustrare le ultime novità dell’AI generativa , con una particolare attenzione per le nuove opportunità di sviluppo e innovazione.

In particolare, nel corso del webinar, Andrea D’Onofrio, Marketing Lead for Data & AI di Microsoft, illustrerà come le soluzioni Microsoft Copilot per Microsoft 365 e Azure OpenAI possono trasformare il modo di lavorare in azienda, per creare ed innovare con l’intelligenza artificiale.

Durante l’evento verranno infatti illustrate le caratteristiche e le funzionalità di Microsoft Copilot per Microsoft 365 e Azure OpenAI, che sfruttano la potenza dell’AI generativa, fornendo una panoramica sui possibili concreti utilizzi all’interno delle organizzazioni.

Un approfondimento specifico verrà poi dedicato a come Reti può aiutare i clienti a diventare Copilot Ready, sfruttando questa nuova tecnologia.

L’agenda del webinar, che inizierà alle 11.30 dell’11 aprile, comprende i seguenti argomenti:

Nuovi Trend AI: Vision.

Copilot per Microsoft 365: caratteristiche e funzionalità, attività propedeutiche;

“Sei Copilot Ready?”, dimostrazione ed esempi;

Azure OpenAI: caratteristiche e funzionalità, dimostrazione ed esempi.

Al termine delle presentazioni sarà possibile interagire con gli speaker per presentare dubbi o domande.La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link.