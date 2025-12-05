IBM e Bayer 04 Leverkusen utilizzano l’AI per migliorare l’analisi di gioco

IBM e Bayer 04 Leverkusen collaborano per trasformare il mondo del calcio. La soluzione studiata per questa finalità, gestita interamente su IBM Cloud, è stata sviluppata in stretta collaborazione dalle due realtà. Grazie al riconoscimento automatico delle immagini, analisi prima lunghe e manuali vengono ridotte, liberando tempo per un lavoro professionale e mirato con le squadre. La soluzione combina tecnologie AI avanzate con un’infrastruttura scalabile.

Mettendo insieme IBM watsonx.ai Studio, che consente la creazione e l’adattamento di specifici modelli di AI, e IBM watsonx.ai Runtime, che integra in modo affidabile processi di AI nei flussi di lavoro esistenti, i dati di gioco e di addestramento possono essere analizzati più rapidamente e con maggiore precisione. IBM Cloud Object Storage offre uno spazio di archiviazione ampiamente disponibile per contenuti video completi, mentre IBM Cloud Serverless Computing automatizza compiti che richiedono calcoli impegnativi e rende la piattaforma scalabile in modo flessibile.

“La nostra collaborazione con Bayer 04 Leverkusen mostra come le tecnologie AI e le soluzioni cloud innovative possano creare vantaggi decisivi per esigenze ad alta intensità di dati”, afferma Hardy Groeger, Distinguished Engineer, Director Data Software Technical Sales & Client Success IBM DACH. “La piattaforma fornisce informazioni affidabili e spiegabili che promuovono un futuro data-driven per il calcio professionistico, rendendo allo stesso tempo più efficienti i processi del club.”

I vantaggi della piattaforma per Bayer 04 Leverkusen:

Elaborazione ottimizzata dei dati:

L’automazione dei processi chiave permette ad analisti e squadre di risparmiare tempo prezioso e concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche.

Riconoscimento intelligente dei pattern:

La piattaforma utilizza un‘AI avanzata per rilevare in modo intelligente gli eventi di una partita di calcio, consentendo analisi basate sui dati con un intervento manuale minimo.

Flessibilità e scalabilità:

La piattaforma cresce in base alle esigenze del club. Può essere estesa e adattata senza soluzione di continuità per incorporare tecnologie e requisiti futuri – come le integrazioni API – e utilizzata da altri team.

Miglioramento dell’esperienza utente:

La piattaforma dà un contributo importante per assicurare la qualità e l’ottimizzazione dei processi di analisi. Questa soluzione moderna e trasparente supporta sia il team di coaching sia i pianificatori nel loro lavoro quotidiano.

Innovazione dell’AI per lo sport professionistico tedesco

“Al Bayer 04 Leverkusen ci consideriamo pionieri nell’uso di soluzioni digitali per ampliare le possibilità del calcio professionistico”, afferma Moritz Laux, Team Lead ‘Sports Technologies’, Bayer 04 Leverkusen. “Con le tecnologie IBM ampliamo le nostre capacità analitiche. Questa partnership è una pietra miliare per noi nel percorso verso una digitalizzazione orientata al futuro e guidata dai dati di processi importanti.”

Con la nuova piattaforma, Bayer 04 Leverkusen e IBM creano insieme una base che combina efficienza, eccellenza sportiva e tecnologie moderne. La collaborazione dimostra come le innovazioni digitali e le soluzioni AI moderne possano non solo trasformare il lavoro nello sport professionistico, ma anche rafforzare il legame tra giocatori, allenatori, club e IT interna.