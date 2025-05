Progettare il futuro con Red Hat Enterprise Linux 10

Red Hat, leader globale nella fornitura di soluzioni open source, ha presentato Red Hat Enterprise Linux 10, evoluzione della principale piattaforma Linux enterprise al mondo, progettata per rispondere alle esigenze dinamiche del cloud ibrido e sfruttare la potenza trasformativa dell’AI. Più che una semplice nuova versione, Red Hat Enterprise Linux 10 offre una base strategica avanzata per l’IT aziendale, consentendo di gestire la crescente complessità, accelerare l’innovazione e costruire un’infrastruttura di calcolo più sicura per il futuro.

In un contesto in cui l’IT aziendale deve affrontare la proliferazione di ambienti ibridi e l’imperativo di integrare carichi di lavoro AI, la necessità di un sistema operativo intelligente, resiliente e duraturo è diventata cruciale. Red Hat Enterprise Linux 10 risponde a questa esigenza, fornendo una piattaforma progettata per agilità, flessibilità e gestibilità, mantenendo al contempo una solida postura di sicurezza contro le future minacce software.

Gunnar Hellekson, Vicepresidente e Direttore Generale di Red Hat Enterprise Linux, Red Hat, dichiara: “Red Hat Enterprise Linux 10 è progettato per consentire ai team IT e agli sviluppatori non solo di gestire il presente, ma di progettare il futuro. Grazie a funzionalità intelligenti basate su gen AI, gestione unificata del cloud ibrido tramite modalità immagine e un approccio proattivo alla sicurezza con la crittografia post-quantistica, Red Hat Enterprise Linux 10 fornisce le fondamenta solide e innovative necessarie alle aziende per crescere nell’era del cloud ibrido e dell’AI”.

Operazioni intelligenti per ambienti complessi: gestione Linux basata sull’AI con Lightspeed

Secondo uno studio IDC sponsorizzato da Red Hat, “le organizzazioni faticano a trovare le competenze Linux necessarie per operare a supporto della loro crescente flotta di distribuzioni, esponendosi così a maggiori rischi in termini di sicurezza, conformità e tempi di inattività delle applicazioni. Di fronte all’evoluzione delle esigenze tecnologiche e alla necessità di utilizzare un numero sempre maggiore di scenari e meccanismi di implementazione, Red Hat è uno dei pochi fornitori in grado di affrontare efficacemente tutte queste sfide”.

Per rispondere a questa significativa carenza di competenze in tema di amministrazione Linux, Red Hat Enterprise Linux 10 introduce Red Hat Enterprise Linux Lightspeed. Integrando l’AI generativa (gen AI) direttamente nella piattaforma, Lightspeed fornisce una guida contestuale e raccomandazioni pratiche attraverso un’interfaccia in linguaggio naturale. Sfruttando decenni di conoscenza specifica di Red Hat Enterprise Linux, assiste gli utenti in attività che vanno dalla risoluzione di problemi comuni all’implementazione delle best practice per la gestione di ambienti IT complessi. Questo consente sia ai professionisti IT navigati che alle figure con meno esperienza di gestire vasti ambienti Red Hat Enterprise Linux con maggiore efficienza, grazie all’integrazione di un supporto basato sull’AI direttamente nella riga di comando di Red Hat Enterprise Linux 10.

Ryan Caskey, research manager, IDC, afferma: “A causa dell’evoluzione dei requisiti operativi, le organizzazioni possono trovarsi con diverse distribuzioni Linux e la manutenzione costante di questi ambienti eterogenei può diventare sempre più impegnativa. Infrastrutture intricate e su larga scala e mancanza di personale, competenze e fondi insufficienti per i team sono problemi cruciali che vanno affrontati in modo prioritario. Red Hat Enterprise Linux mira a creare un livello di base robusto per le iniziative IT strategiche di oggi e di domani”.

Red Hat Enterprise Linux 10: funzionalità di sicurezza avanzate per l’era quantistica

Consapevole delle implicazioni a lungo termine che il quantum computing avrà sulla sicurezza, Red Hat Enterprise Linux 10 si pone all’avanguardia nel settore come la prima distribuzione Linux enterprise a integrare la crittografia post-quantistica conforme agli standard federali di elaborazione delle informazioni (FIPS). Questo approccio proattivo consente alle organizzazioni di difendersi in modo più efficace dagli attacchi basati su un approccio “raccogli ora, decritta dopo” e di soddisfare i requisiti normativi in evoluzione. Ciò include l’integrazione di algoritmi resistenti alla computazione quantistica per mitigare il rischio di futura decrittazione dei dati raccolti oggi, e schemi di firma post-quantistica per validare l’integrità e l’autenticità dei pacchetti software e dei certificati TLS.

Unificare l’infrastruttura ibrida e anticipare il processo decisionale

Red Hat Enterprise Linux 10 introduce un cambio di paradigma nei sistemi operativi enterprise con la modalità immagine. Si tratta di un approccio nativo per i container che unifica creazione, implementazione e gestione sia del sistema operativo che delle applicazioni in un unico flusso di lavoro semplificato. I clienti possono ora gestire l’intero ambiente IT, dalle applicazioni containerizzate alla piattaforma sottostante, con strumenti e tecniche coerenti. Questo riduce significativamente la deriva di configurazione, prevenendo proattivamente deviazioni impreviste delle patch e stabilendo un insieme unificato di pratiche per sviluppatori di applicazioni e team operativi IT.

Spesso, le organizzazioni IT devono prendere decisioni critiche durante la fase di build, definendo la combinazione specifica di pacchetti in un ambiente operativo standard (SOE). Red Hat Enterprise Linux 10 integra i suggerimenti sui pacchetti di Red Hat Insights image builder, aiutando i team a prendere decisioni più informate e personalizzate per la loro specifica implementazione, prima che queste abbiano un impatto sulla produzione. Inoltre, la pianificazione di Red Hat Insights offre una visibilità sulla roadmap e sul ciclo di vita di Red Hat Enterprise Linux, migliorando la preparazione della piattaforma per le sfide future.

Stefan Basenach, Vicepresidente Senior, Process Automation Technology, ABB, afferma: “Insieme a Red Hat, ABB si impegna a estendere la coerenza operativa per i casi d’uso industriali attraverso ambienti edge e cloud ibridi, trasformando l’automazione dei processi e i controlli industriali per il futuro. Utilizzando la modalità immagine di Red Hat Enterprise Linux, ABB è in grado di semplificare il processo di creazione del sistema operativo, ottimizzando il nostro ciclo di vita di sviluppo e implementando un metodo di installazione standardizzato. Questo si traduce in innovazioni di prodotto più rapide e in un flusso di lavoro di implementazione più simile a un’appliance, consentendo ai clienti di dedicare meno tempo alla configurazione e di concentrarsi maggiormente sull’utilizzo delle tecnologie ABB per generare risultati di business“.

Anish Bhatt, Architetto Software di Salesforce, aggiunge: “Nel sempre più complesso panorama tecnologico odierno, la gestione dell’infrastruttura su larga scala può rappresentare una sfida. La modalità immagine consente di consolidare le nostre pipeline e i processi di build, che sono sempre più orientati alla containerizzazione. Ha inoltre portato stabilità ai nostri ambienti, riducendo la deriva di configurazione e consentendo un’esperienza di implementazione più coerente. Possiamo anche eseguire l’upgrade tra le versioni principali e secondarie di Red Hat Enterprise Linux con un rischio operativo inferiore, grazie alla possibilità di ripristinare rapidamente le modifiche. La modalità immagine rappresenta un passo significativo verso la semplificazione dello sviluppo di applicazioni cloud-native e delle operazioni IT in un’unica pipeline“.

Dal cloud-native all’AI-ready: Red Hat Enterprise Linux 10 è la base per il futuro

La tradizione di Red Hat Enterprise Linux come base fidata per gli ambienti di produzione continua con Red Hat Enterprise Linux 10, supportando le esigenze tecnologiche attuali e future. L’ultima versione della piattaforma funge da fondamento per Red Hat AI, la suite di soluzioni AI curate e ottimizzate di Red Hat che comprende Red Hat AI Inference Server, Red Hat OpenShift AI e Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI).

Tra le funzionalità e innovazioni aggiuntive di Red Hat Enterprise Linux 10 si segnalano:

Preparazione per il cloud ibrido: Immagini Red Hat Enterprise Linux pre-ottimizzate, completamente supportate e pronte all’uso su AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.

Immagini Red Hat Enterprise Linux pre-ottimizzate, completamente supportate e pronte all’uso su AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Toolkit IT esteso: Scoperta di software supportato dalla community, come Podman Desktop, in modo più sicuro e conveniente tramite il repository delle estensioni Red Hat Enterprise Linux.

Scoperta di software supportato dalla community, come Podman Desktop, in modo più sicuro e conveniente tramite il repository delle estensioni Red Hat Enterprise Linux. Innovazione sicura: Soluzioni convalidate dai partner, basate su hardware avanzato per AI e altri carichi di lavoro impegnativi, che ampliano i confini di ciò che è possibile ottenere offrendo una maggiore scelta in produzione.

Soluzioni convalidate dai partner, basate su hardware avanzato per AI e altri carichi di lavoro impegnativi, che ampliano i confini di ciò che è possibile ottenere offrendo una maggiore scelta in produzione. Esplorazione di nuove architetture: Vantaggio nello sviluppo per la piattaforma RISC-V con un’anteprima per sviluppatori di Red Hat Enterprise Linux 10 in collaborazione con SiFive, che offre accesso anticipato a una piattaforma più sicura e affidabile per l’architettura HiFive P550 RISC-V.

Vantaggio nello sviluppo per la piattaforma RISC-V con un’anteprima per sviluppatori di Red Hat Enterprise Linux 10 in collaborazione con SiFive, che offre accesso anticipato a una piattaforma più sicura e affidabile per l’architettura HiFive P550 RISC-V. Strategie di sicurezza migliorate: Maggiore scelta e facilità nella sicurezza Linux grazie all’imminente Red Hat Enterprise Linux Security Select Add-On, che consente di richiedere correzioni per un massimo di 10 vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE) specifiche all’anno.

Disponibilità

Red Hat Enterprise Linux 10 è già disponibile per tutti tramite il Red Hat Customer Portal. Gli sviluppatori possono inoltre accedere a Red Hat Enterprise Linux 10 attraverso i programmi Red Hat Developer gratuiti, che offrono una vasta gamma di risorse per iniziare, tra cui accesso al software, video dimostrativi, demo e documentazione.