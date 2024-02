Scopri HPC e simulazione a Future.Industry 2024

HPC (high performance computing) ed intelligenza artificiale sono ormai un elemento essenziale nell’ambito della simulazione. Ma come sfruttarle in modo sinergico per ottenere i massimi risultati dalla loro convergenza? Come utilizzarle per il Business quotidiano o per vincere l’America’s Cup? Saranno questi gli approfondimenti di Future.Industry 2024, l’evento digitale internazionale di riferimento, in calendario il 6 ed il 7 marzo, per quanti vogliono ottenere il meglio dalle tecnologie di simulazione.

Del resto, come spiegano gli organizzatori di Altair, “Quando la scienza dei dati incontra l’ingegneria il futuro prende forma.” Da qui la creazione di un evento che vedrà, tra i relatori, leader di pensiero, esperti del settore e visionari, messi a confronto per condividere i propri punti di vista sulle tendenze che “promettono di rimodellare il panorama mondiale”.

Esperti mondiali… orario italiano

Proprio per il particolare valore dei relatori e per consentire la partecipazione a tutte le persone interessate, gli organizzatori hanno ideato un evento disponibile in tre fasce orarie, per soddisfare le regioni APAC, EMEA e AMER. Il tutto con la traduzione dal vivo anche in italiano, agevolando così comprensione degli interventi.

L’agenda di Future.Industry 2024

L’agenda delle due giornate è decisamente ricca, in quanto spazia dai temi accademici a quelli pratici, con sessioni anche particolarmente curiose, tra cui colpisce l’intervento: “Usare la simulazione avanzata e l’intelligenza artificiale per vincere l’America’s Cup”.

Verranno così approfondite le ultime innovazioni in materia di simulazione, analisi dei dati e intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni (HPC), oltre ad illustrare le più recenti ricerche del mondo accademico. Il tutto arricchito dall’opportunità di fare rete con leader del settore, colleghi e professionisti accademici.

Il secondo giorno vedrà una sessione dedicata al futuro dell’ingegneria, “AI e ingegneria di nuova generazione: design and simulation intelligence”, per condividere applicazioni reali di progettazione e simulazione guidate dall’intelligenza artificiale.

Il tutto completato da una serie di sessioni parallele di approfondimento, tra le quali vale la pena di segnalare: “AI per l’impresa moderna”, per scoprire le sfide e le opportunità date dal raggiungimento della maturità dei dati, e “La rivoluzione dell’HPC nell’era dell’AI e del Cloud”, dove scoprire il potenziale attuale e inespresso del calcolo ad alte prestazioni.

Future.Industry 2024 offre anche una serie di sessioni interattive, con l’opportunità di partecipare ad esperienze pratiche e dimostrazioni dal vivo.

La partecipazione a Future.Industry 2024 è gratuita, previa registrazione a questo link.