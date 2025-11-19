Wolters Kluwer è il miglior fornitore di soluzioni Legal Saas in Europa

La divisione Legal Software di Wolters Kluwer Legal & Regulatory è stata riconosciuta come miglior fornitore nella categoria Law Firm Management SaaS Solutions (Software as a Service) in Europa Centrale per il 2026, secondo l’ultimo Vendor Selection Matrix di Research In Action, società indipendente di ricerca e consulenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Kleos, il software avanzato per la gestione degli studi legali basato sul web, ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, confermando la sua posizione di piattaforma cloud più avanzata per i professionisti legali nella regione.

L’AI è il tratto distintivo di Kleos

Il report si basa sul feedback di 1.000 professionisti e partner di studi legali dell’Europa Centrale. Identifica Kleos come l’unico vero software pan-europeo per la gestione legale che opera nativamente in cloud. Con oltre 35.000 utenti in 12.000 studi legali in sette paesi, Kleos è apprezzato per il suo design intuitivo, l’integrazione con applicazioni Microsoft come Word e Outlook, la condivisione sicura dei file e l’accessibilità da dispositivi mobili.

Kleos Expert AI, le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nella piattaforma, sono evidenziate come elemento distintivo. Offrono automazione avanzata e decisioni basate sui dati nei flussi di lavoro quotidiani degli studi legali. La soluzione è completamente web-based, ospitata su Microsoft Azure e accessibile da qualsiasi dispositivo, inclusi iOS e Android.

Wolters Kluwer è l’unico fornitore che offre soluzioni evolute e consolidate per clienti di tutte le dimensioni

La Vendor Selection Matrix sottolinea anche la visione strategica, l’innovazione e la capacità di esecuzione di Wolters Kluwer. I clienti riportano un alto livello di soddisfazione e fedeltà, con la soluzione ampiamente raccomandata dai professionisti del settore legale.

La motivazione riportata nel report mette in luce che: Wolters Kluwer è l’unico fornitore che offre soluzioni evolute e consolidate per clienti di tutte le dimensioni. Grazie ai suoi punti di forza nell’expertise tecnologica globale, uniti a una soddisfazione e fedeltà dei clienti estremamente elevate, Wolters Kluwer continuerà a essere uno dei fornitori più importanti di soluzioni SaaS per la gestione degli studi legali in Europa continentale nel lungo termine.

Dichiarazioni

Sergio Liscia, Vice President Legal Software di Wolters Kluwer, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come il principale fornitore di soluzioni SaaS per le law firm in Europa. Questo risultato riflette la dedizione e la visione dei nostri team in tutta la region, e il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative, sicure e scalabili”.