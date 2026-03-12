Worldstream e Cubbit lanciano il cloud storage S3 indipendente e sovrano per le imprese olandesi

Cubbit, il primo enabler di cloud storage geo-distribuito, e Worldstream, fornitore olandese di infrastrutture cloud che opera data center e rete proprietari in Europa, annunciano oggi una nuova Business Alliance Partnership per offrire alle imprese olandesi servizi di archiviazione cloud pienamente sovrani, sicuri, flessibili e con costi prevedibili.

Con questo accordo, Worldstream integra DS3 Composer nei propri tre data center nei Paesi Bassi per creare e offrire il proprio servizio di cloud storage S3, interamente ospitato e gestito da Worldstream sui propri asset strategici. È la prima Business Alliance Partnership siglata da Cubbit nei Paesi Bassi, che amplia la disponibilità dello storage geo-distribuito con un servizio nazionale basato su tecnologia completamente europea.

Worldstream vanta oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture IT, con competenze consolidate su object, file e block storage. L’accordo risponde a un’evoluzione chiara della domanda dei clienti verso soluzioni di archiviazione completamente europee, compatibili con lo standard S31 e indipendenti dagli hyperscaler, in linea con i requisiti di sovranità del dato e compliance. Nel corso degli anni, i servizi di cloud pubblico sono stati ampiamente adottati dalle organizzazioni olandesi, ma oggi cresce l’attenzione sulle criticità in termini di rischi geopolitici, controllo del dato e imprevedibilità dei costi. Al contempo, le soluzioni di object storage on-premise (in locale) garantiscono controllo, ma comportano costi elevati, rigidità e complessità operativa — richiedendo risorse IT significative. Grazie a DS3 Composer, Worldstream può erogare molteplici livelli di servizio flessibili da un’unica interfaccia di gestione intuitiva, combinando piena sovranità nazionale e localizzazione del dato con un’architettura progettata per alta disponibilità, resilienza e assenza di lock-in tecnologici. La tecnologia Cubbit “polverizza” i dati — cifrandoli, frammentandoli e replicandoli su più sedi geografiche scelte dall’utente — così da non essere mai esposti per intero e rimanere sempre accessibili. Questo approccio risponde alle esigenze di conformità dei clienti, inclusi requisiti legati a GDPR e NIS2, consentendo al contempo a Worldstream di offrire un servizio premium, altamente scalabile e competitivo, mantendo una struttura dei costi prevedibile. Worldstream avvia il servizio con una capacità iniziale di 1 petabyte, con un piano di ulteriore crescita nei prossimi anni. I principali casi d’uso spaziano dal backup e active archiving fino al content delivery. Cubbit affiancherà Worldstream con una collaborazione tecnologica e commerciale continuativa, che include formazione, supporto alle vendite e iniziative congiunte di go-to-market, garantendo elevati standard di SLA e qualità del servizio. Il software opererà sulle soluzioni bare metal e sulla rete ad alte prestazioni di Worldstream. Worldstream fornirà supporto clienti 24/7 tramite il proprio service desk professonale, con un tempo di risposta medio comprovato di 7 minuti, garantendo disponibilità continua e assistenza tecnica affidabile.

Ruben van der Zwan, CEO di Worldstream, ha commentato: “Vediamo sempre più organizzazioni rivalutare la propria dipendenza dagli hyperscaler. Non perché il cloud non funzioni, ma perché controllo, prevedibilità e sovranità del dato sono diventati requisiti critici. Con questo servizio S3 offriamo un’alternativa pienamente europea che garantisce la stessa flessibilità, fornendo al contempo alle organizzazioni massimo controllo su dati e costi. È un passo naturale nella nostra evoluzione come fornitore indipendente di infrastrutture cloud.”

Alessandro Cillario, Co-CEO e Co-fondatore di Cubbit, ha affermato: “Abbiamo scelto Worldstream come partner per il mercato olandese perché abbiamo condiviso fin da subito una visione comune: costruire un’alternativa pienamente sovrana e flessibile per i clienti nei Paesi Bassi, offrendo una soluzione storage di alto livello basata su uno stack software europeo e su infrastruttura olandese. In un contesto geopolitico in evoluzione, in cui sempre più organizzazioni considerano sovranità, controllo e compliance requisiti non negoziabili, Worldstream può ora offrire un servizio che unisce costi prevedibili e alta scalabilità a un’architettura completamente europea e geo-distribuita, progettata per sovranità nazionale del dato e resilienza.”