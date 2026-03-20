Errevi System acquisisce il 100% di Netech e diventa Gruppo

Errevi System , azienda italiana attiva nel settore ICT e specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali su misura per il segmento corporate e grandi gruppi, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Netech , società italiana con una consolidata esperienza nei servizi gestiti, nella cybersecurity e nelle soluzioni cloud. L’operazione rappresenta la prima acquisizione nella storia di Errevi System e segna l’avvio di un percorso strutturato che trasforma l’azienda in un gruppo tecnologico integrato . A seguito dell’acquisizione, Errevi System, sulla base della forte crescita degli ultimi anni, raggiunge un fatturato consolidato superiore a 50 milioni di euro .

L’acquisizione si inserisce in un contesto di forte evoluzione e consolidamento del mercato ICT, caratterizzato da una crescente complessità tecnologica e da una domanda sempre più sofisticata da parte delle imprese. Con l’operazione, Errevi System rafforza la propria struttura organizzativa, arrivando a contare oltre 120 professionisti complessivi, con l’obiettivo di potenziare le competenze strategiche e ampliare l’offerta di soluzioni avanzate, in particolare nell’ambito della cybersecurity e dei servizi a valore per i clienti.

In questo scenario, Errevi System consolida il proprio posizionamento e, attraverso questa acquisizione, evolve in una dimensione di gruppo, rafforzando la propria capacità di sviluppare progetti ad alto valore e ampliando ulteriormente competenze e know-how, con una presenza sempre più strutturata nei principali poli economici nazionali.

L’ingresso di Netech, che manterrà l’attuale management e assetto societario, nel perimetro della società emiliana consentirà di ampliare e rafforzare l’offerta rivolta ai clienti corporate, soprattutto nell’ambito della cybersecurity, con soluzioni ancora più complete, affidabili e personalizzate. Al contempo, Errevi System potenzierà il proprio presidio territoriale, rafforzando in particolare la presenza nell’area del Nord-Ovest.

“ Questa acquisizione rappresenta per noi un passaggio fondamentale, consolidando Errevi System come un Gruppo tecnologico solido e strutturato, capace di affrontare le sfide tecnologiche dei prossimi anni” , ha dichiarato Agostino Vertucci, Amministratore Delegato di Errevi System . “ Il mercato ICT sta attraversando una fase di profondo consolidamento, in cui la capacità di offrire soluzioni integrate, competenze verticali e una visione industriale di lungo periodo diventa determinante. Con Netech non acquisiamo solo una società, ma un insieme di competenze, persone e conoscenze che condividono il nostro approccio e la nostra ambizione.”

Gianluigi Monti, Amministratore Delegato di Netech S.p.A. ha dichiarato: “L’ingresso in Errevi System rappresenta per noi un passaggio strategico che garantisce un consolidamento a livello societario e, allo stesso tempo, rafforza il percorso di crescita e sviluppo intrapreso negli anni. Abbiamo scelto di entrare in un progetto industriale in linea con il nostro modello operativo, capace di valorizzare il nostro know-how e di proiettarlo in una dimensione più strutturata e competitiva. Questa operazione ci permetterà inoltre di ampliare le opportunità del mercato e rafforzare ulteriormente la qualità delle soluzioni offerte ai clienti”.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne avviata da Errevi System insieme al fondo KYIP Capital, entrato nel capitale della società nel 2024 e finalizzata alla costruzione di un gruppo tecnologico con focus sui servizi gestiti nel panorama italiano.

“L’operazione rappresenta un primo tassello del percorso di crescita che stiamo sviluppando insieme a Errevi System,” ha dichiarato Gianluca Losi, Amministratore Delegato e Founding Partner di KYIP Capital. “Il settore dei servizi IT e della cybersecurity è caratterizzato da una forte frammentazione e ampi margini di consolidamento e riteniamo che Errevi System abbia le competenze, il modello e la credibilità per affermarsi come piattaforma di aggregazione. Con l’ingresso di Netech avviamo una strategia di crescita mirata, volta a rafforzare l’offerta, ampliare la presenza territoriale e costruire un gruppo tecnologico solido e competitivo nel medio-lungo periodo.”

Errevi System è stata assistita da PedersoliGattai e L&B Partners Avvocati Associati per gli aspetti legali, da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti di struttura dell’operazione e da SG Advisory per gli aspetti finanziari, fiscali e ESG.

Netech è stata assistita da SAPG Legal per gli aspetti legali, da DDP Partners per la strutturazione dell’operazione e gli aspetti fiscali, ed è stata affiancata da EpyonVivida in qualità di financial advisor dei soci. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Tommaso Fiamingo e dal suo team.