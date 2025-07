GFT entra nell’ecosistema SAP con l’acquisizione di Megawork

GFT Technologies ha concordato l’acquisizione del 100% di Megawork Consultoria e Sistemas, una delle principali società di consulenza SAP brasiliane, con una mossa strategica che si allinea direttamente alla strategia quinquennale di GFT. L’acquisizione supporta gli obiettivi dell’azienda in termini di crescita dei servizi ad alto valore aggiunto, aumento della redditività e maggiore integrazione con i principali fornitori di software indipendenti.

L’integrazione dell’offerta SAP nel portafoglio GFT

Con questa acquisizione, GFT entra ufficialmente nell’ecosistema SAP, costruito intorno a una delle aziende di software più influenti al mondo. Questa operazione permette a GFT di integrare il proprio portafoglio con un’offerta SAP completa, supportata dal proprio prodotto GenAI Wynxx, in grado di accelerare e semplificare le trasformazioni SAP. L’offerta comprenderà implementazioni, upgrade, migrazioni e supporto continuo, integrando al contempo funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per aiutare i clienti a orientarsi nel panorama SAP in continua evoluzione, con un focus particolare su SAP Cloud ERP.

GFT sta acquisendo Megawork con un’operazione interamente a mezzo di disponibilità liquide, finanziata dai fondatori dell’azienda con fondi esistenti. L’attuale team dirigenziale rimarrà in carica per garantire continuità e una transizione senza intoppi.

L’acquisizione porta avanti la strategia quinquennale di GFT. Accelera la crescita dell’azienda aprendo nuovi settori verticali, in particolare nella produzione, nel settore farmaceutico, nel settore pubblico, nell’energia e nei beni di consumo, dove SAP è profondamente radicato. E, cosa fondamentale, consolida la posizione di GFT nei servizi ad alto valore aggiunto avviando una collaborazione con SAP. Questa partnership ha il potenziale per migliorare sia la crescita dei ricavi che la redditività di GFT, poiché i servizi SAP rappresentano un segmento con margini più elevati e una domanda globale sostenuta.

I vantaggi dell’acquisizione

Un vantaggio strategico chiave di questa acquisizione è l’integrazione di Wynxx, il prodotto GenAI di GFT, nei servizi SAP di Megawork. Wynxx avrà un ruolo centrale nell’accelerare le migrazioni a SAP Cloud ERP e l’implementazione dei progetti, favorendo l’automazione, riducendo la complessità e garantendo un time-to-value più rapido per i clienti.

Questo non solo rafforza la leadership di GFT nel campo dell’intelligenza artificiale, ma posiziona anche l’azienda come partner di riferimento per i clienti che desiderano adottare innovazioni di SAP basate sull’intelligenza artificiale.

L’acquisizione apre inoltre notevoli opportunità di cross-selling. La maggior parte della base clienti globale di GFT utilizza già SAP, aprendo una chiara strada all’espansione dei servizi, all’acquisizione di nuovi progetti e all’approfondimento delle relazioni con i clienti. Al contrario, i clienti di Megawork potranno ora beneficiare dei punti di forza di GFT nella trasformazione cloud, nell’intelligenza artificiale, nelle piattaforme dati e in Salesforce. La sovrapposizione di clienti tra GFT e Megawork è minima, il che offre chiare opportunità di crescita complementare e cross-selling tra i due portafogli.

Il team di Megawork è composto da circa 350 professionisti altamente qualificati, specializzati nella consulenza, nell’assistenza e nell’implementazione di SAP. Nel 2024, l’azienda ha registrato un fatturato di circa 14 milioni di euro e un margine EBITDA del 21%, a dimostrazione della sua forte redditività ed efficienza operativa.

La chiusura della transazione è prevista al più tardi per il quarto trimestre del 2025. La transazione è soggetta all’approvazione dell’autorità nazionale antitrust brasiliana.

Dichiarazioni

“Questo accordo riflette la nostra ambizione di crescere nei servizi ad alto valore aggiunto e ad alta marginalità legati a SAP, uno degli ISV più riconosciuti a livello globale,” ha dichiarato Marco Santos, Global CEO di GFT. “L’expertise di Megawork su SAP, unita alla leadership di GFT in ambito cloud e AI, rappresenta un motore di crescita potente per il futuro. Vogliamo migliorare in modo significativo l’efficienza dei progetti di migrazione, upgrade e implementazione SAP di oltre il 40%, grazie a Wynxx, il nostro prodotto basato sulla GenAI. È il passo naturale successivo nel nostro percorso per andare oltre la trasformazione tradizionale e generare un impatto concreto sul business”.

“Per tutti noi di Megawork e per tutti i nostri clienti, questo segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo”, ha dichiarato Alexandro Carvalho, CEO di Megawork. “L’ingresso di Megawork in GFT offre ai nostri clienti l’accesso a un pool di talenti globali, a innovazioni all’avanguardia e a una gamma più ampia di competenze a supporto dei loro percorsi di trasformazione digitale, sia per quanto riguarda i progetti SAP che altri ambiti. Riteniamo che vi sia una forte affinità culturale e strategica, che rafforzerà la nostra capacità di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti”.