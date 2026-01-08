ServiceNow acquisisce la società di sicurezza informatica Armis

ServiceNow ha stipulato un accordo per l’acquisizione di Armis per 7,75 miliardi di dollari in contanti. Armis, specialista nella gestione dell’esposizione informatica e nella sicurezza ciberfisica, gestisce il rischio informatico sull’intera superficie di attacco in ambito IT, tecnologia operativa (OT), dispositivi medici e altri ambienti per aziende, enti governativi e infrastrutture critiche in tutto il mondo. L’acquisizione amplierà l’offerta di flussi di lavoro di sicurezza di ServiceNow e migliorerà la sicurezza informatica proattiva e la risposta alle vulnerabilità basata sull’IA su tutti i dispositivi connessi. Insieme, ServiceNow e Armis creeranno uno stack unificato end-to-end per l’esposizione e le operazioni di sicurezza in grado di vedere, decidere e agire sull’intera impronta tecnologica, collegando la scoperta delle risorse in tempo reale, l’intelligence sulle minacce e la prioritizzazione dei rischi con flussi di lavoro automatizzati di correzione e risposta.

La sicurezza continua a essere la priorità numero uno per i CEO, mentre le organizzazioni affrontano una crescente adozione dell’IA. Si prevede che la spesa globale degli utenti finali per la sicurezza informatica aumenterà del 12,5% nel 2026, raggiungendo i 240 miliardi di dollari, con l’aumento delle minacce e l’uso crescente dell’IA e dell’IA generativa come principali fattori di crescita1 . Con la rapida adozione dell’IA che amplia la superficie di attacco per le organizzazioni, la visibilità in tempo reale delle vulnerabilità e informazioni fruibili su cosa correggere per primo sono fondamentali per ridurre al minimo i rischi e rafforzare la sicurezza. L’acquisizione di Armis amplierà e potenzierà i portafogli di sicurezza, rischio e OT di ServiceNow in aree critiche e in rapida crescita della sicurezza informatica e promuoverà una maggiore adozione dell’IA rafforzando la fiducia negli ambienti connessi delle aziende. Con il business Security and Risk di ServiceNow che ha superato la soglia di 1 miliardo di dollari di valore contrattuale annuo (ACV) nel terzo trimestre del 2025, ServiceNow si è già affermata come leader nella sicurezza. Si prevede che questa acquisizione strategica più che triplicherà le opportunità di mercato di ServiceNow per le soluzioni di sicurezza e rischio e accelererà la roadmap di ServiceNow verso una sicurezza informatica proattiva autonoma.

“ServiceNow sta costruendo la piattaforma di sicurezza del futuro”, ha affermato Amit Zavery, Presidente, Chief Operating Officer e Chief Product Officer di ServiceNow. “Nell’era dell’IA agentica, la fiducia e la governance intelligenti che abbracciano qualsiasi cloud, qualsiasi asset, qualsiasi sistema di IA e qualsiasi dispositivo sono imprescindibili se le aziende vogliono scalare l’IA a lungo termine. Insieme ad Armis, forniremo uno scudo di sicurezza informatica strategico che definirà il settore per una protezione proattiva end-to-end in tempo reale su tutti gli asset tecnologici. Il rischio informatico moderno non rimane confinato in un singolo silos e, con la sicurezza integrata nella piattaforma di IA di ServiceNow, non lo faremo nemmeno noi”.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama delle minacce più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni possa adattarsi. Ogni risorsa connessa è diventata un potenziale punto di vulnerabilità”, ha affermato Yevgeny Dibrov, co-fondatore e CEO di Armis. “Abbiamo creato Armis per proteggere gli ambienti più critici e fornire alle organizzazioni del settore pubblico e privato l’intelligence in tempo reale di cui hanno bisogno per rimanere al passo con i tempi, in modo che possano avere una visione chiara dell’intero ambiente, comprendere il rischio nel contesto e intervenire prima che si verifichi un incidente. Insieme a ServiceNow, i clienti avranno a disposizione un nuovo e potente strumento per ridurre la propria esposizione e rafforzare la sicurezza su larga scala”.

“Nell’era dell’intelligenza artificiale e degli agenti, i vantaggi e il valore saranno enormi, ma lo sarà anche la complessità”, ha affermato Larry Feinsmith, responsabile della divisione Global Tech Strategy, Innovation & Partnerships di JPMorgan Chase. “La combinazione di ServiceNow e Armis fornisce un quadro dinamico delle risorse tecnologiche connesse di un’azienda e un modello basato sull’intelligenza artificiale e sugli agenti per proteggere e abilitare un’intelligenza artificiale affidabile”.

Accesso alla sicurezza ciberfisica ed estensione della gestione dell’esposizione informatica sulla piattaforma AI ServiceNow

Armis estende l’intero ciclo di vita della gestione dell’esposizione informatica, individuando le risorse in tempo reale e dando priorità alle problematiche più a rischio. I prodotti di sicurezza di Armis si integrano con i flussi di lavoro di ServiceNow per promuovere la protezione end-to-end e le azioni di supporto al ciclo di vita, anche nei settori con risorse ciberfisiche, come il settore manifatturiero e sanitario, in modo che i team di sicurezza possano anticipare gli autori delle minacce anziché reagire dopo che si sono verificate le violazioni. Collegando le funzionalità e l’esclusivo set di dati di Armis alla ServiceNow AI Control Tower, che integra, governa e gestisce l’intelligenza artificiale in tutta l’azienda, ServiceNow si basa sui suoi più ampi investimenti in sicurezza e sulla necessità critica di una gestione dell’esposizione end-to-end e di una governance delle identità nella sicurezza basata sull’intelligenza artificiale.

In qualità di partner di lunga data, ServiceNow e Armis offrono già diverse integrazioni che collegano i dati e gli insight differenziati di Armis alle azioni del flusso di lavoro di ServiceNow. Armis fornisce una discovery e una classificazione approfondite, in tempo reale e senza agenti di asset gestiti e non gestiti, inclusi dispositivi OT, IoT, medicali e industriali che gli strumenti tradizionali spesso non rilevano, creando una mappa costantemente aggiornata dell’ambiente aziendale.

In abbinamento al CMDB di ServiceNow, che mappa le risorse ai servizi, ai processi e ai team che supportano, e alla piattaforma di intelligenza artificiale ServiceNow, ServiceNow e Armis difenderanno le organizzazioni in modo più efficace dagli attacchi basati sull’intelligenza artificiale, offrendo una comprensione completa e fruibile delle esposizioni informatiche e dei flussi di lavoro per la risoluzione. Le informazioni sull’esposizione confluiranno automaticamente ai team appropriati, attiveranno azioni correttive su larga scala e garantiranno una riduzione misurabile e continua del rischio aziendale. Anziché visualizzazioni frammentate in strumenti separati, Armis e ServiceNow offriranno una piattaforma nativa basata sull’intelligenza artificiale affidabile per la gestione dell’esposizione delle risorse informatiche, offrendo ai clienti la certezza di ciò che è connesso, di ciò che è esposto e della rapidità con cui è possibile intervenire.

Armis è ampiamente riconosciuta per l’innovazione e la leadership nelle piattaforme di sicurezza informatica in ambienti IT, OT, cloud e IoT aziendali. Armis è stata recentemente nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme di protezione CPS. Armis è stata inoltre insignita del premio Inc. Best in Business per l’innovazione. L’azienda ha superato i 340 milioni di dollari di fatturato annuo ricorrente (ARR), con una crescita annua dell’ARR superiore al 50%. Fondata nel 2015, con un team di circa 950 persone, la piattaforma Armis è utilizzata dalle aziende Global 2000, tra cui oltre il 35% delle aziende Fortune 100 e sette delle Fortune 10, nonché da organizzazioni del settore pubblico ed enti governativi in ​​tutto il mondo.

Dettagli della transazione

Secondo i termini dell’accordo definitivo, ServiceNow ha accettato di acquisire Armis per circa 7,75 miliardi di dollari in contanti, soggetti alle consuete modifiche. ServiceNow prevede di finanziare l’operazione attraverso una combinazione di liquidità e debito. La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026, subordinatamente alle consuete approvazioni normative e alle condizioni di chiusura. Al termine dell’operazione, il team di Armis entrerà a far parte di ServiceNow.

Consulenti

Tidal Partners è stato il principale consulente finanziario di ServiceNow. Anche JP Morgan Securities LLC e Barclays hanno svolto il ruolo di consulenti finanziari di ServiceNow.