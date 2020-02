Soluzioni Axon per il servizio di sorveglianza di Italpol

L’Istituto di Vigilanza ha adottato le videocamere indossabili Axon Body 2 e la piattaforma Evidence.com

Italpol, specialista nel settore della vigilanza e delle investigazioni, ha scelto Axon nell’ambito di un piano strategico che mira a dotare tutte le proprie Guardie Particolari Giurate dei più avanzati sistemi tecnologici.

In tal senso, la dotazione di servizio degli operatori di Italpol è stata integrata con il dispositivo Axon Body 2, una videocamera indossabile a unità singola che consente di acquisire video e audio in qualità HD mentre le guardie si concentrano sulle situazioni, un campo visivo di 143° e più di 12 ore di autonomia.

La possibilità di avere i filmati video di eventuali situazioni critiche durante il turno di servizio presenta un duplice vantaggio: in primis, quello di rappresentare un elemento di dissuasione nei confronti dei soggetti che manifestano aggressività, e che potrebbero commettere atti violenti contro gli addetti alla vigilanza.

Il secondo è quello di documentare lo svolgimento dei fatti nei casi più critici, tutelando quindi il corretto operato delle guardie da ricostruzioni dei fatti viziate o tendenziose.

Al contempo, la sede ha integrato Evidence.com, la piattaforma cloud di Axon per la gestione delle prove digitali. Evidence.com consente di gestire in modo sicuro e facile le prove digitali, quali video e audio, nonché qualsiasi tipo di documento, come file PDF e Word.

È accessibile tramite cloud e, quindi, pronta all’uso. Ogni videocamera indossabile è dotata di un ID univoco: quando la guardia ripone l’unità nella base, il filmato viene automaticamente scaricato sul proprio account, dove è possibile aggiungere note e altri file sul caso.

Un aiuto notevole anche in fase di aggiudicazione di gara d’appalto

Il servizio tecnico svolge un ruolo cruciale all’interno dell’istituto di vigilanza poiché la dotazione tecnica contribuisce per circa il 70% del punteggio nelle gare di appalto.

Sempre attenta allo sviluppo tecnologico, Italpol ha recentemente realizzato Work Force Management, una soluzione per ottimizzare la gestione del lavoro degli operatori, ridurre i processi manuali, semplificare le procedure e permettere una forte riduzione dei tempi di intervento.

Questo sistema, grazie all’utilizzo del portale web e dell’app da installare sugli smartphone degli operatori, consente di visualizzare la posizione degli operatori sul campo e rendicontare tutte le attività svolte da loro.

La videocamera Axon Body 2 ed Evidence.com sono stati integrati direttamente con il Work Force Management, in modo da abbinare le informazioni raccolte dal sistema con le immagini video.

Sperimentazione già avviata con successo a Roma

Italpol ha iniziato la sperimentazione sul campo delle Axon Body 2 nel settore ferroviario e, più precisamente, nella stazione di Roma Termini, collaborando con il gruppo di lavoro responsabile per la sicurezza di Grandi Stazioni Rail SpA.

Durante la fase di sperimentazione, durata 30 giorni per un totale di circa 500 turni di lavoro, sono stati realizzati 77 video inerenti tutte le aree della stazione di Roma Termini.

Le Guardie Particolari Giurate hanno documentato la loro attività lavorativa effettuando sopralluoghi, ispezioni locali e allontanamenti e, grazie all’utilizzo di Axon Body 2, hanno potuto documentare e certificare il corretto svolgimento del servizio svolto.

L’utilizzo delle videocamere indossabili Axon Body 2 ha permesso di aumentare notevolmente il livello di sicurezza all’interno della stazione, generando una maggiore percezione di sicurezza sia da parte delle utenze che operano giornalmente all’interno della stazione, sia da parte dei viaggiatori che sono transitati nella struttura durante il periodo di sperimentazione.

Come riferito in una nota ufficiale da Marco Dal Puppo, Security Manager di Italpol: «La decisione di scegliere Axon è stata determinata da due fattori principali. Il primo sono le funzionalità specifiche per le esigenze dell’istituto di vigilanza, quali la robustezza, il tempo di ricarica, la qualità delle batterie che garantisce l’utilizzo per l’intero turno, la velocità di trasferimento dei dati e la possibilità di interfacciarsi con i propri sistemi. Il secondo fattore, ancora più importante, è il loro sistema di gestione delle prove Evidence.com. Un ulteriore fattore che ha determinato la scelta di Axon è stata la necessità di trovare una soluzione a lungo termine che fosse scalabile e flessibile».

Per Loris Angeloni, Managing Director di Axon Enterprise Italia: «Grazie all’impiego di Axon Body 2 ed Evidence.com, Italpol è in grado di garantire l’incolumità delle proprie Guardie Particolari Giurate, di avere registrazioni video e audio complete e la possibilità di archiviare e recuperare facilmente queste informazioni in modo sicuro».

Attualmente Italpol impiega la videocamera indossabile Axon Body 2 presso le stazioni di Roma Termini e di Roma Tiburtina, presso l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo e presso lo Stadio Olimpico di Roma.