METRO sceglie il forecasting e replenishment di Blue Yonder

In altri 5 Paesi, lo specialista del commercio all’ingrosso estende una supply chain wholesale basata sulla domanda

Con l’intento di ottimizzare le scorte anticipando la domanda dei consumatori, METRO, azienda internazionale specializzata nel commercio all’ingrosso e omnichannel, ha scelto di implementare le soluzioni di forecasting e replenishment di Blue Yonder.

Inizialmente inizialmente implementata in Polonia nel 2017, la soluzione di pianificazione integrata verrà ora estesa in cinque Paesi, con l’obiettivo di effettuare un roll out a livello globale.

Con oltre 100.000 dipendenti in tutto il mondo e attività in 34 Paesi, METRO è specializzata nel soddisfare le esigenze di alberghi, ristoranti e aziende di catering, così come di commercianti indipendenti. L’azienda conta circa 16 milioni di clienti in tutto il mondo che possono scegliere se acquistare in negozio, ordinare online e ritirare i propri acquisti presso gli store o farli consegnare a domicilio. METRO supporta inoltre imprenditori e imprese con soluzioni digitali.

In cerca di una visione unica e integrata della domanda

L’obiettivo della società è di servire al meglio i propri clienti professionali indipendentemente dal canale scelto per gli acquisti, in negozio o online.

Per questo era necessario sostituire il processo tradizionale per la gestione delle scorte, adattandolo a fluttuazioni della domanda dovute a cicli di vita dei prodotti più brevi, stagionalità, diversi canali o promozioni.

L’azienda aveva anche bisogno di ridurre i livelli delle scorte e di favorirne un maggiore turnover.

METRO si è quindi rivolta a Blue Yonder per realizzare una soluzione integrata in grado di affrontare entrambe le sfide.

Come riferito in una nota ufficiale da Marco Celenta, Global Supply Chain Director, METRO AG: «Avevamo bisogno di una visione unica e integrata della domanda, che abbracciasse negozi e Paesi, in modo da poter prevedere al meglio le necessità di approvvigionamento per soddisfare le esigenze dei clienti in ogni Paese, tutelando al contempo la profittabilità. Lavorando con Blue Yonder, abbiamo sviluppato un approccio basato su modelli per implementare in modo efficiente il nostro programma di pianificazione integrata. Non vediamo l’ora di portare una cultura della pianificazione, basata su una visione olistica delle previsioni e del replenishment, in tutti i nostri negozi e canali in Europa e Asia. Puntiamo anche a trasformare il nostro modo di lavorare, creando valore ed efficienza lungo l’intera catena, dal fornitore ai clienti, portando trasparenza e creando un’infrastruttura pronta per ulteriori sviluppi digitali e per una supply chain autonoma».

Verso un utilizzo strategico e redditizio delle risorse

Le soluzioni di Blue Yonder consentono a METRO di creare previsioni accurate che tengano conto della stagionalità e di altri fattori di mercato in continua evoluzione per soddisfare in modo ottimale la domanda, migliorando il servizio clienti e la profittabilità.

La soluzione di previsione collaborativa prevede e modella efficacemente la domanda dei consumatori in tutti i segmenti e lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti, consentendo a METRO di utilizzare le risorse in modo strategico e redditizio.

Insieme alle capacità di replenishment, METRO disporrà di un approccio completamente integrato che risolve le sfide di pianificazione delle scorte, approvvigionamento ed evasione degli ordini.

Palese la soddisfazione espressa da Johan Reventberg, presidente, EMEA, Blue Yonder: «Con un sofisticato approccio al proprio business basato sulla domanda, METRO sarà ora in grado di soddisfare sempre più le esigenze d’acquisto in modo mirato, sulla base di specificità localizzate».