Fortinet detiene il riconoscimento Top 3 nel mercato SD-WAN

Con oltre il 300% di incremento annuale, Fortinet guida il mercato con l’innovativa soluzione Secure SD-WAN

Fortinet conferma con soddisfazione il continuo aumento della quota di mercato per la sua soluzione Secure SD-WAN. La flessibilità e la scalabilità di Fortinet Secure SD-WAN ha permesso ai clienti di tutte le dimensioni l’implementazione negli home office, nelle filiali e tra cloud distribuiti, fornendo al contempo la migliore esperienza utente e il miglior livello di sicurezza possibile.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da John Maddison (nella foto), EVP Products e CMO di Fortinet: «SD-WAN non è una tecnologia solo per la filiale, è importante per l’intera azienda end-to-end. Con applicazioni per il lavoro da casa, dal data center al cloud e la capacità di collegare i cloud tra loro, Fortinet Secure SD-WAN è una tecnologia di grande impatto che migliora l’esperienza dell’utente e favorisce l’ottimizzazione dei costi e il risparmio di tempo per le aziende. Fortinet è uno dei provider SD-WAN in più rapida crescita e l’unico grande player in questo mercato con un’offerta sviluppata internamente che garantisce sicurezza e networking in un’unica soluzione».

Una soluzione SD-WAN altamente scalabile e flessibile

Fortinet propone Secure SD-WAN come funzionalità integrata del suo next-generation firewall FortiGate, alimentato dal primo SD-WAN ASIC del settore per consentire una migliore esperienza d’uso, prestazioni più elevate e una migliore efficienza dei costi. Al fine di implementare cambiamenti di rete che garantiscano la continuità del business per una forza lavoro remota in espansione con il minimo di personale IT e risorse infrastrutturali, l’ampio portafoglio di prodotti FortiGate con SD-WAN integrato offre politiche di business flessibili da una console centralizzata Fabric Management Center. Queste policy intuitive permettono una configurazione più rapida e scalabile in pochi minuti per consentire le migliori prestazioni per le app di collaboration, come le conferenze audio/video e le applicazioni SaaS.

Il portfolio Secure SD-WAN di Fortinet non si limita ai soli casi di utilizzo aziendale ed è disponibile in un’ampia gamma di dispositivi, che vanno dalle soluzioni pensate per i grandi data center, fino a quelli progettati per filiali, uffici remoti e anche piccoli home office. La capacità di Fortinet Secure SD-WAN di scalare da un home office a una filiale a un cloud distribuito è una caratteristica distintiva.

Il vendor SD-WAN a crescita più rapida

Per queste ragioni, Fortinet è uno dei vendor di SD-WAN in più rapida ascesa e si posiziona tra i tre provider più importanti in termini di quota di mercato mondiale, per le apparecchiature SD-WAN, in base al fatturato.

Come indicato nel rapporto di Gartner sulla quota di mercato SD-WAN del marzo 2020 intitolato “Market Share: Enterprise Network Equipment by Market Segment, Worldwide, 4Q19”, Fortinet ha la terza più alta quota di mercato con il 10,4% per l’Enterprise WAN Edge Equipment in tutto il mondo nel quarto trimestre 2019.

Fortinet risulta anche tra i primi tre provider SD-WAN in un recente rapporto Omdia (“Omdia Market Share: Data Center Network Equipment Q4 2019”). Questo report mostra come Fortinet sia il provider SD-WAN in più rapida crescita e rileva una crescita delle entrate per SD-WAN del 305% su base annua.

Sicurezza e networking in un’unica soluzione

Fortinet ha annunciato nuove funzionalità per Secure SD-WAN come parte di FortiOS 6.4, tra cui un’analisi migliorata, un nuovo algoritmo di orchestrazione SD-WAN e più opzioni di segmentazione.