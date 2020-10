Con Metallic Cloud Storage Service basato su Azure, Commvault consente l’adozione senza soluzione di continuità del cloud come target di backup

Commvault ha annunciato la disponibilità di Metallic Cloud Storage Service, servizio completamente integrato nel software Commvault Backup and Recovery e nell’appliance HyperScale X, sfruttando il meglio della tecnologia Commvault e Microsoft Azure per offrire massima sicurezza e scalabilità, con un unico pannello di gestione tramite Commvault Command Center.

A spiegarlo in una nota ufficiale è lo stesso Manoj Nair, General Manager Commvault, secondo cui: «Sfruttare il cloud è una richiesta sempre più stringente, e avere un accesso semplice e diretto allo storage cloud come target primario o secondario di backup ci permette di facilitare il percorso dei clienti verso il cloud, fornendo al tempo stesso un supporto fondamentale per la preparazione al ransomware con una copia cloud isolata. L’introduzione di Metallic Cloud Storage Service, basato su Microsoft Azure, all’interno del software Commvault Complete e HyperScale X può trasformare il modo in cui le aziende adottano il cloud storage con una facilità senza pari, riducendo al contempo i rischi, controllando i costi e fornendo gestione e protezione dei dati dentro e fuori dal cloud, tutto attraverso un’unica interfaccia».

Protezione e resilienza dei dati critici

Metallic Cloud Storage Service con il software di gestione dati Commvault permette di andare oltre la gestione semplificata dei dati cloud e la riduzione generalizzata dei costi, per fornire protezione e resilienza dei dati critici rispetto a un numero sempre crescente di minacce e vulnerabilità in ambienti cloud ibridi. Ad esempio, la Cyber Division dell’FBI afferma che il numero di denunce giornaliere legate ad attacchi IT è salito a quota 4.000, con un aumento del 400% rispetto a prima della pandemia.

Per Jürgen Willis, Partner Director of Program Management, Azure Storage, Microsoft: «Metallic Cloud Storage protegge dagli attacchi cyber, combinando la sicurezza di base di Microsoft Azure con l’autenticazione e il monitoraggio crittografati all’interno della piattaforma di gestione dati di Commvault, che permette di creare copie dei dati dei clienti sicure, fisicamente isolate e immutabili. Poiché le aziende guardano al cloud per accelerare la propria trasformazione digitale, ridurre il CAPEX, minimizzare i rischi e migliorare il lavoro in remoto, Metallic Cloud Storage Service può aiutare a soddisfare le più stringenti esigenze di protezione dei dati del mondo ibrido di oggi».

Più semplice passare allo storage cloud

Poiché i carichi di lavoro ibridi di oggi interessano l’intera attività di un cliente e possono essere costosi, difficili e complessi da amministrare, questo nuovo servizio gestito di cloud storage di Commvault semplifica il passaggio al cloud. Con Metallic Cloud Storage Service, i clienti hanno a disposizione un percorso semplice per l’adozione e la gestione dello storage cloud senza necessità di formazione tecnica specifica.

L’introduzione di Metallic Cloud Storage Service segue l’integrazione di Metallic SaaS all’interno di Commvault Command Center.