Bayer Bitterfeld ottimizza l’Asset Management con Infor per promuovere l’innovazione, ridurre i costi e massimizzare le performance

Il gruppo farmaceutico e di scienze biologiche Bayer implementerà Infor EAM a partire dal proprio sito aziendale a Bitterfeld, in Germania. Bayer intende abilitare attività più proattive nella gestione di facility, utility e asset per promuovere l’innovazione, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare le performance.

Gestita da RODIAS, partner di Infor, l’implementazione avverrà in un ambiente cloud multi-tenant e consentirà a Bayer di integrare i processi aziendali dei subcontractor più facilmente. L’ambiente cloud contribuisce a eliminare i lunghi processi di manutenzione e aggiornamento del reparto IT.

Perché un nuovo Enterprise Asset Management

Bayer Consumer Health e Bayer Pharmaceuticals producono farmaci da banco e da prescrizione per 55 Paesi presso la sede di Bitterfeld. I marchi più noti includono l’aspirina in tutte le forme di dosaggio e Xarelto. I processi di produzione sono conformi alle linee guida GMP e assicurarne la continuità è fondamentale.

Diverse motivazioni hanno portato all’implementazione di un nuovo sistema di Enterprise Asset Management (EAM). Innanzitutto, Bayer voleva aumentare la disponibilità degli impianti e delle macchine per la produzione e ridurre i tempi di assistenza e risposta. In secondo luogo, una soluzione EAM aggiornata introdurrà una manutenzione predittiva e contribuirà a ridurre i costi.

La soluzione verrà implementata come progetto pilota presso il sito di Bitterfeld.

Infor EAM si integra con l’ERP di Bayer

La soluzione Infor EAM si integrerà con il sistema ERP di Bayer, in modo da consentire ai dipendenti di gestire il ciclo di vita di tutti i macchinari. In caso di anomalie nelle attività operative, il sistema verrà contrassegnato per la manutenzione preventiva in tempo reale, evitando i guasti e riducendo i costi in modo sostenibile.

I componenti difettosi possono essere identificati rapidamente creando dei digital twin in 3D. Dopo aver ordinato i pezzi di ricambio necessari, le indicazioni per una precisa rimozione e installazione fornite dall’applicazione supporteranno il processo di sostituzione delle parti difettose. I subcontractor saranno collegati al processo digitale attraverso una soluzione mobile per la registrazione, la documentazione e la firma delle attività di manutenzione, riparazione, pulizia e ispezione.

Con Infor EAM, Bayer prevede di disporre di uno strumento innovativo per migliorare le performance degli asset e affrontare con successo le sfide future. La capacità di visualizzare i rispettivi impianti come digital twin e collegarli a dispositivi mobile è stato uno dei principali vantaggi della soluzione Infor. Inoltre, essere in grado di massimizzare sia l’utilizzo che l’affidabilità degli impianti di produzione prolungandone la durata è esattamente in linea con gli obiettivi del progetto dell’azienda farmaceutica.

Manutenzione preventiva, plus per il manifatturiero

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jörg Jung, Executive Vice President EMEA di Infor: «Il ritmo del mercato sta accelerando in tutti i settori, incrementando la richiesta di una produzione efficiente e dell’infrastruttura IT a supporto in ogni azienda. Utilizzando Infor EAM, Bayer Bitterfeld si aspetta di beneficiare di maggiore trasparenza, controllo e di un miglior decision making nelle attività di produzione, migliorando le performance e l’efficienza dei propri siti».

Per Michael Lex, Team Leader di RODIAS e Project Manager di Bayer: «Ogni grande azienda manifatturiera è esposta a un rischio elevato in caso di guasto delle macchine. Sistemi di gestione degli impianti innovativi e avanzati riducono questi rischi, fornendo informazioni pertinenti e garantendo così maggiore trasparenza nel processo decisionale in caso di guasto. Un sistema EAM affidabile accelera la risoluzione dei problemi, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione».

Infine, secondo André Panné, Managing Director di RODIAS: «Essendo i nostri clienti partner a lungo termine, li aiutiamo a migliorare continuamente il grado di utilizzo dei loro impianti. Insieme, possiamo aiutarli a ridurre i costi e aumentare la redditività combinando la flessibilità e la funzionalità della piattaforma Infor con la nostra vasta esperienza nelle soluzioni di manutenzione».