Dall’intesa tra Talentia Software e Arca24 un’unica soluzione HR per digitalizzare l’integrazione del processo di recruiting

Talentia Software, specialista nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha annunciato con Arca24, HR Tech Factory con focus specifico nel recruiting per il mondo corporate e per lo staffing agency, una partnership tecnologica.

Obiettivo: sviluppare insieme una nuova soluzione congiunta a supporto del processo di recruiting nella piattaforma HCM.

La gestione delle risorse umane e la digitalizzazione dei processi HR sono attività essenziali per ogni azienda che guardi ai risultati di business e alla valorizzazione dei propri talenti. Il risultato dei processi di recruiting dipende anche dalla capacità di valorizzare e digitalizzare le attività chiave del recruiter, grazie a una valida tecnologia a supporto.

Verso una soluzione HR congiunta per il recruiting



È da questa convinzione che nasce la collaborazione tra Talentia Software e Arca24, che si è posta come obiettivo lo sviluppo di una soluzione HR congiunta frutto della fusione di due software distinti: Talentia HCM e l’ATS di Arca24. L’idea che vede lavorare insieme le due aziende, simili e apparentemente competitor, è quella di unire le rispettive competenze e tecnologie per integrare il processo di recruiting in una piattaforma enterprise HCM affidabile, sfruttando i punti di forza di entrambe le soluzioni al fine di creare una sinergia in grado di produrre un risultato d’eccellenza.

Ne è scaturita una nuova soluzione strutturata e performante, che integra in un’unica piattaforma, due software implementati con filosofie e tematiche differenti, in grado però di dialogare in completa sintonia e di garantire all’utente un’ottima user experience.

L’ATS (Applicant Tracking System) di Arca24 è stato integrato nella soluzione Talentia HCM (Human Capital Management) per potenziare la fase di recruiting grazie alla pubblicazione degli annunci di lavoro su più job board, per gestire al meglio la raccolta dei CV e il conseguente screening all’interno del più ampio processo HCM, che va dalla definizione delle necessità fino all’assunzione, all’onboarding, alla valutazione e al training. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del suo motore semantico per l’analisi del contenuto dei CV e delle offerte di lavoro favoriscono il matching automatico tra offerte e candidati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Marco Bossi, Managing Director di Talentia Software: «Essere partner tecnologici vuol dire condividere i piani di sviluppo presenti e futuri per dare risposte adeguate alle esigenze dei clienti e per seguire i trend del mercato. Arca24 con la sua solida esperienza nel settore della ricerca del personale ha saputo valorizzare e digitalizzare i processi chiave per il recruiter, creando una valida tecnologia a supporto. Siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove occasioni di business».

A sua volta, Gabriele Molteni, Chief Executive Officer di Arca24, fa sapere che: «Riteniamo Talentia Software un’azienda specialista del settore HR con un’ottima connotazione tecnologica. Lavorare uniti permette di avere maggiori sinergie, di fare economie di scala e soprattutto i punti di forza di uno vanno a colmare i punti di debolezza dell’altro».