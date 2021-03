Genesys Cloud rafforza l’offerta di Verizon Business per la customer experience e per i contact center, che operano sempre più da remoto

Verizon Business annuncia il rafforzamento della sua offerta per la customer experience e per i contact center grazie a Genesys Cloud, soluzione che consiste in un Contact Center as a Service basato su cloud e che offre alle aziende la possibilità di fornire un’esperienza cliente in grado di definire il loro brand, attraverso una piattaforma cloud, end-to-end, che garantisce l’accesso da remoto grazie alle funzionalità della rete Verizon.

A sua volta, il portafoglio CX di Verizon Business include anche gli abbonamenti Engage di Genesys per consentire il passaggio dall’on-premise al cloud ibrido e l’implementazione del cloud pubblico o privato.

Le soluzioni per il contact center sono state ripensate per affrontare il tema della multi-experience, che include l’esperienza di clienti, dipendenti e utenti per migliorare i risultati aziendali. Genesys Cloud consente alle organizzazioni di garantire un contatto umano in base al modo in cui il cliente sceglie di interfacciarsi con loro, sia che si tratti di una chiamata o tramite un canale digitale (mail, chat o social media).

Poiché i contact center si basano su operazioni digitali, remote first, Genesys Cloud consente agli operatori da remoto di accedere a tutte le funzionalità della soluzione ovunque si trovino, favorendo un maggiore coinvolgimento delle risorse.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sampath Sowmyanarayan, President of Global Enterprise di Verizon Business: «Verizon ha una lunga storia nella fornitura di ottime soluzioni di customer experience grazie Genesys. Mentre le aziende guardano alla CX per differenziarsi, una piattaforma di contact center all-in-one in grado di scalare e abilitare rapidamente per gli operatori nuove funzionalità sui canali digitali può migliorare nettamente il business aziendale. Genesys Cloud fornisce un’eccellente piattaforma per gestire una risorsa che lavora da remoto con ulteriori vantaggi legati all’automazione, l’intelligenza artificiale e i chatbot, offrendo un’esperienza utente ottimizzata e customer-first».

Per Mary Wardley, Program Vice President, Customer Care, and CRM di IDC: «La partnership tra Verizon e Genesys è di vecchia data. Fornendo l’accesso ai prodotti Genesys di nuova generazione, Verizon fornisce alle aziende che sono già clienti Genesys un ponte verso Verizon. Allo stesso tempo, tutti clienti trarranno vantaggio dalle funzionalità di nuova generazione. È un’ottima cosa sia per i clienti Genesys sia per i clienti Verizon».