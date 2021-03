Con Sophos, ButanGas garantisce la protezione e la sicurezza dei dati sensibili di clienti e dipendenti, sempre e ovunque

ButanGas, società fondata in Italia nel 1948 e oggi controllata da Veroniki Holding, realtà presente in 9 Paesi europei, dove opera con 35 entità e circa 1.340 dipendenti, ha scelto Sophos per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza integrata.

Tra i protagonisti indiscussi nel del mercato italiano del GPL, la principale esigenza in ambito sicurezza per ButanGas era quella di garantire la protezione e la sicurezza dei dati sensibili di clienti e dipendenti, sempre e ovunque.

Sicurezza ovunque, fuori e dentro il perimetro aziendale

In particolar modo, l’obiettivo primario era identificare un approccio in grado di ottimizzare e semplificare la gestione della sicurezza informatica, consolidando prodotti e soluzioni utilizzate e implementare soluzioni il più possibile integrate.

Obiettivo: consentire sinergie efficaci tra le diverse tecnologie di sicurezza implementate.

Inoltre, l’esigenza principale era l’ottimizzazione in maniera rapida ed efficace delle connessioni tra le sedi remote non presidiate e l’introduzione di soluzioni con una bassa curva di apprendimento che fossero al tempo stesso efficaci nel contrastare l’evoluzione degli attacchi informatici, proteggendo gli apparati aziendali sia fissi che mobili indipendentemente dal sistema operativo e dal loro posizionamento all’interno o esterno del perimetro aziendale.

Sophos: una garanzia per Veroniki Holding e ButanGas

Clienti, già da tempo, delle soluzioni Sophos per proteggere più di 500 utenti, Veroniki Holding e ButanGas hanno introdotto nel corso degli anni diverse soluzioni sia in Italia che in alcune delle loro affiliate europee.

Recentemente, per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza integrata, ButanGas si è affidata a Sophos per implementare le seguenti soluzioni:

– XG Firewall, con relativi prodotti di gestione tra cui Sophos Iview e Firewall Manager, che garantisce standard prestazionali di alto livello unite alle migliori opzioni in termini di flessibilità, connettività e affidabilità. Grazie a questa soluzione, viene rivoluzionata la modalità di gestione delle regole del firewall e dei criteri di sicurezza, e viene applicato un nuovissimo modello unificato completo e flessibile per la sicurezza e il controllo, che consente di visualizzare e gestire tutte le policy per utenti, applicazioni e rete da un’unica console.

– Sophos SD-RED, che permette di estendere in modo semplice e efficace la connettività di rete alle sedi remote e alle filiali in qualsiasi parte del mondo, indipendentemente da dove si trovino.

– Sophos Mobile, la soluzione di Unified Endpoint Management (UEM) e Mobile Threat Defense (MTD) che riduce sensibilmente il tempo e l’impegno da dedicare alla gestione e alla protezione dei dispositivi mobili e degli endpoint tradizionali. Questa soluzione garantisce l’integrazione nativa con la piattaforma di sicurezza endpoint next-gen, per la gestione e la protezione dei dispositivi iOS, Android, Chrome OS, Windows 10 e macOS.

– Sophos Central Device Encryption, che consente la cifratura completa del disco per protegge dispositivi e dati su Windows e macOS.

Inoltre, con l’implementazione della soluzione Sophos Intercept X Advanced with EDR, ButanGas è stata in grado di far fronte a numerose complessità attraverso un tool preciso ed efficace che, impiegando un numero limitato di risorse, offre opzioni di rilevamento, indagine e risposta alle potenziali minacce di sicurezza con la possibilità di sfruttare i dati per ottenere analisi approfondite. Con le sue funzionalità di threat hunting, Intercept X Advanced with EDR ha messo a disposizione di ButanGas la combinazione ottimale tra un potente sistema di rilevamento e risposta alle minacce endpoint e una protezione endpoint di altissimo livello, bloccando la maggior parte delle minacce prima che possano causare danni e bloccare l’attività di business.

Per ButanGas vantaggi anche su TCO e visibilità di rete

I vantaggi ottenuti da ButanGas grazie all’implementazione delle soluzioni Sophos sono molteplici: notevole semplificazione nella gestione della sicurezza informatica, abbassamento del TCO (Total cost of ownership), e una maggiore visibilità del traffico sulla rete aziendale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Riccardo Morandotti, IT Manager di ButanGas S.p.A.: «Ci siamo affidati a Sophos perché ha saputo rispondere alla nostra esigenza di integrare e orchestrare la gestione della cybersecurity arrivando a coprire l’intero perimetro aziendale, garantendo un eccellente equilibrio tra la semplicità di implementazione, gestione e l’efficacia di copertura delle diverse aree di sicurezza. In futuro puntiamo a consolidare su Sophos Central i prodotti di logging e reporting e di configurazione dei firewall, e stiamo valutando l’implementazione della soluzione di Managed Threat Response. Questo va nella direzione di alzare sempre di più i livelli di difesa da attacchi esterni garantendo così la massima protezione dei nostri dati».