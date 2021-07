La start-up di delivery Glovo, che ha sede a Barcellona, ha incaricato Orange Business Services di supportare i suoi piani di espansione globale con un’ampia gamma di servizi di contact center e telefonia.

Dopo il debutto in alcune città spagnole, Glovo è cresciuta rapidamente: attualmente è presente in 20 paesi in Europa e Africa. La start-up garantisce facile accesso a ogni servizio cittadino, consegnando pasti, generi alimentari e medicinali entro 30 minuti dall’ordine tramite la sua app mobile.

Per aiutare la piattaforma di lancio della start-up a scalare per le operazioni internazionali e la crescita continua, Glovo ha scelto i servizi voce digitali basati su cloud al 100% di Orange. Ora Glovo può facilmente implementare servizi di telefonia in tutto il mondo e garantire la qualità delle chiamate, soddisfacendo i requisiti locali di ciascun paese.

Connessione a livello globale

Orange Business Services gestisce la raccolta delle chiamate internazionali di Glovo per i commercianti e l’assistenza clienti tramite Contact Center Access. La piattaforma fornisce diversi tipi di numeri come numero verde, connessione di chiamata e instradamento senza vincoli tecnici o normativi in più di 150 paesi e territori. La fatturazione è fornita sia a livello locale che centrale, consentendo a Glovo di gestire al meglio le proprie risorse.

Business Talk di Orange permette a Glovo di ottimizzare i costi delle telecomunicazioni, sostituire più fornitori locali e lanciare rapidamente servizi in nuovi paesi. Il portale gestito in autonomia consente all’azienda di effettuare ordini, configurare e gestire i siti vocali e le opzioni associate in tempo reale, oltre a fornire visibilità sull’utilizzo.

Inoltre, Orange ha implementato due trunk SIP per Glovo per ripartire più di un milione di chiamate al mese, risparmiando sul traffico e sui costi di accesso. I trunk SIP garantiscono anche semplicità operativa, oltre alla capacità di scalare, integrare perfettamente le comunicazioni multicanale e offrire resilienza.

“La nostra partnership con Orange Business Services supporta la nostra strategia di crescita rapida, consentendoci di portare a bordo nuovi paesi e città rapidamente, semplificando la gestione complessiva e riducendo i costi. La soluzione è stata implementata nel giro di quattro mesi e ne siamo estremamente soddisfatti. Oggi stiamo ottenendo un risparmio fino al 40% sul nostro budget voce complessivo”, afferma Ludovic Magnier, Customer Service Platforms Manager di Glovo.

“È entusiasmante lavorare con start-up innovative come Glovo. Le vaste capacità dei nostri strumenti voce digitali, insieme alla nostra portata globale, agilità e competenza, stanno aiutando l’azienda a raggiungere il suo obiettivo di diventare uno dei principali operatori di delivery a livello internazionale”, ha aggiunto Nemo Verbist, Senior Vice President Europa di Orange Business Services.