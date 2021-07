Tutti i clienti dei servizi IaaS di ReeVo sono protetti automaticamente da un’ulteriore copia di back-up in modalità W.O.R.M. in uno dei Data Center Tier IV di ReeVo

ReeVo, Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato AIM Italia, comunica di aver sottoscritto con NetApp un contratto per la fornitura di sistemi di backup e data recovery per la protezione end-to-end dei servizi Cloud di Infrastructure as a Service.

In particolare, è prevista una ulteriore copia automatica dei dati, di tutti i clienti, in uno dei Data Center Tier IV gestiti da ReeVo. Questa ulteriore copia avrà la particolarità di essere immutabile grazie alla tecnologia W.O.R.M. (Write Once Read Many), proteggendo così i dati dei clienti non solo in caso di disastri naturali ma anche rispetto a possibili minacce di malware e ransomware.

La tecnologia utilizzata è certificata per soddisfare i più severi requisiti di compliance di agenzie governative europee e americane come la SEC, FINRA e CFTC.

ReeVo incrementa così la sicurezza intrinseca dei propri servizi e la protezione dei dati delle aziende clienti ospitate nel proprio Cloud. NetApp è un’azienda software globale, con sede in California, focalizzata in soluzioni per la gestione dei dati. L’azienda fornisce sistemi, software e servizi che consentono alle aziende di eseguire le loro applicazioni in modo ottimale e sicuro sia in Data Center e sia in Cloud.

Antonio Giannetto, Fondatore e CEO di ReeVo, ha così commentato: “Oggi è fondamentale poter contare sempre sui propri dati, avere sistemi sempre attivi e funzionanti, per questo motivo abbiamo scelto di estendere a tutti i nostri clienti un nuovo ulteriore livello di protezione. Abbiamo scelto NetApp e le sue soluzioni di archiviazione immutabile, certi di offrire ai nostri clienti un servizio di altissimo livello. Abbiamo alzato l’asticella in maniera quasi unica nel mercato italiano dei servizi Cloud. Oggi vediamo le aziende e le organizzazioni sempre più attente a dove posizionano i propri dati, siamo per tanto fiduciosi di poter fare la differenza per i nostri clienti attuali e futuri”.