Brennercom, Dinamica e Nutanix: matrimonio a tre che funziona

Brennercom, importante player europeo in ambito ICT, ha scelto le soluzioni Nutanix per implementare un private cloud gestito, resiliente e sicuro, con Dinamica IT Gruppo LEVIA, che potrà erogare a sua volta servizi SaaS/IaaS altamente performanti ai propri clienti strategici.

Brennercom nasce nel 1998 come provider di telecomunicazioni ben presto diventa un provider di riferimento per il Nord Italia in ambito Networking, IT Services & Cloud, Security e Unified Communication & Collaboration, con un fatturato di circa 40 milioni di euro e con oltre 10mila clienti serviti. Nel 2020 Brennercom è entrata a far parte del Gruppo Retelit, un passaggio importante anche dal punto di vista industriale, poiché gli permette di estendere il proprio raggio d’azione grazie alle infrastrutture, alle piattaforme e alle soluzioni digitali del Gruppo.

Inoltre, dal 2015, Brennercom collabora con Dinamica IT, realtà presente con diverse sedi principalmente nel Triveneto appartenente al Gruppo LEVIA e focalizzata in ambito hardware e sistemistico. La manutenzione dell’infrastruttura informativa dell’azienda o dello studio e l’implementazione delle migliori tecnologie per supportarla, sono al centro dell’attività di Dinamica IT: dalla vendita hardware, alla manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi, all’implementazione delle tecnologie cloud.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Josef Morandell, Amministratore Delegato di Brennercom – Gruppo Reteli, nell’ambito dell’offerta di servizi gestiti abilitati dalla tecnologia iperconvergente di Nutanix, Brennercom è stato precursore: «Siamo stati il primo operatore in Italia a introdurre un’offerta cloud basata su infrastruttura iperconvergente. Non è stata una scommessa perché l’avevamo studiata con cura. Per noi è stato l’elemento con cui ci siamo potuti differenziare, puntando sulla qualità e sui premium vendor come Nutanix».

In questo contesto, Dinamica IT usufruiva dei servizi cloud “shared” di Brennercom per erogare a sua volta servizi SaaS a commercialisti, consulenti del lavoro e imprese.

Per riuscire a erogare servizi ai clienti più esigenti in modo più efficace, performante e sicuro, nel 2020 Dinamica IT decide di creare un cloud “dedicato” – un servizio gestito con risorse assegnate, che garantiscono quindi maggior sicurezza e stabilità delle prestazioni – e lo fa insieme a Brennercom e a Nutanix.

Nel 2020 vengono così installati, presso due diversi siti di Brennercom, 8 nodi iperconvergenti di Dinamica IT, gestiti dalle due aziende ma che sono a disposizione di quest’ultima in modalità “dedicata”.

Per Andrea Castagnera, legale rappresentante di Dinamica IT: «Poiché i commercialisti, tra i clienti più strategici di Dinamica IT, hanno bisogno di servizi in continuità e necessitano anche di una garanzia di integrità dei dati, insieme a Brennercom e ai tecnici di Nutanix abbiamo disegnato un’architettura ridondante non solo a livello di nodi, ma anche di facilities, intese come gruppi di continuità, componenti per la cybersicurezza».

L’innovativa soluzione di cloud privato gestito permette a Dinamica IT di erogare i propri servizi incrementando le prestazioni rispetto al cloud pubblico, mantenendo però la flessibilità di quest’ultimo.

Brennercom, Dinamica IT e Nutanix: i numeri che contano



Il progetto, frutto della sapiente collaborazione tra Brennercom, Dinamica IT e Nutanix ha portato dunque a un incremento delle prestazioni, dell’affidabilità e della continuità: i nodi sono infatti stati implementati in replica, così da realizzare un Disaster Recovery con RPO uguale a zero, a tutto vantaggio dei clienti più strategici di Dinamica IT. Grazie alla tecnologia Nutanix, lo SLA che Brennercom riesce a garantire è del 99,9999%.

Come concluso da Morandell: «Il nostro futuro vede un peso sempre maggiore dei servizi gestiti e per questo diventano sempre più importanti le tecnologie così come le skill delle persone. Restiamo focalizzati sull’erogare la massima qualità del servizio e poniamo valore nelle relazioni, perché Dinamica ha sposato Brennercom e Brennercom ha sposato Nutanix; è un matrimonio a tre che funziona e garantisce la qualità dei servizi ai clienti finali».