Energizer sceglie SAP per potenziare la trasformazione dell’area Finance

Energizer, uno dei più grandi produttori di batterie e luci portatili, utilizzerà l’offerta RISE with SAP per implementare la soluzione SAP S/4HANA for central finance sulla piattaforma Google Cloud e operare così in modo più efficiente, gestire future fusioni e acquisizioni e supportare la strategia di prodotto dell’azienda.

“SAP S/4HANA for central finance ci aiuterà ad automatizzare i processi di business più importanti, a migliorare il servizio clienti e ad alimentare l’innovazione per rafforzare la posizione di leadership della nostra azienda a livello globale”, ha dichiarato Dan McCarthy, Chief Information Officer di Energizer. “Abbiamo scelto RISE with SAP per iniziare il nostro viaggio verso SAP S/4HANA e mantenere la libertà e la flessibilità di muoverci con i nostri ritmi e tempi”.

“Energizer alimenta molti aspetti importanti delle nostre vite tra cui dispositivi medici, tecnologie indossabili e device per l’intrattenimento e ha un forte patrimonio di innovazione incentrata sulla sostenibilità”, ha commentato John Tully, SAP North America senior vice president and managing director of South Region. “SAP ha sviluppato e annunciato RISE with SAP pensando proprio ad aziende che innovano come Energizer, con l’obiettivo di aiutare i nostri clienti a sfruttare SAP S/4HANA, alimentare la trasformazione digitale in ambito finanziario e sostenere l’innovazione futura”.

“Siamo lieti di supportare la trasformazione digitale di Energizer con SAP su Google Cloud”, ha affermato Snehanshu Shah, managing director for SAP at Google Cloud. “Portando i suoi sistemi SAP più importanti in un ambiente cloud, Energizer sta gettando le basi per la scalabilità e l’innovazione futura sul cloud più pulito del settore”.