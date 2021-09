BT investe in Safe Security

Con il numero e gli impatti degli attacchi informatici in deciso aumento, BT ha annunciato oggi un investimento multimilionario in Safe Security, azienda della Silicon Valley specializzata nel settore della gestione dei rischi informatici, che grazie alla sua piattaforma SAFE (“Security Assessment Framework for Enterprises”) consente alle organizzazioni di eseguire un controllo circa lo stato delle difese in essere e di valutare la probabilità di subire un attacco informatico.

L’analisi del settore stima che il costo del crimine informatico globale abbia raggiunto nel 2020 una cifra superiore al trilione di dollari, poiché i criminali hanno sfruttato i cambiamenti epocali nella vita quotidiana per prendere di mira sia gli individui sia le organizzazioni di tutte le dimensioni. A fronte degli ultimi significativi incidenti che hanno avuto un impatto su aree critiche come le infrastrutture energetiche e l’assistenza medica, le aziende e i governi sono sottoposti a enormi pressioni per valutare obiettivamente quanto siano protetti dalle più recenti varianti di cyber attack.

L’investimento permetterà a BT di abbinare la piattaforma SAFE con i suoi servizi di sicurezza gestiti così da fornire ai clienti una visione in tempo reale di quanto sono al sicuro rispetto a un panorama di minacce informatiche in continua evoluzione. SAFE è unica nel calcolare anche il costo finanziario dei rischi del cliente e nel dare un’idea delle misure che possono essere prese per affrontarli. La piattaforma, che protegge già diverse aziende Fortune 500 e governi di tutto il mondo, in sostanza, consente alle organizzazioni di mettere a fuoco con grande precisione le lacune nelle loro difese.

Philip Jansen, Chief Executive di BT, ha detto: “La cyber security è ora in cima all’agenda di aziende e governi, che devono potersi fidare di essere protetti di fronte al crescente livello degli attacchi. L’aggiunta di SAFE ai servizi di sicurezza predittiva e proattiva di BT offrirà ai clienti una vista decisamente migliore del livello di minaccia e consentirà loro di individuare rapidamente le specifiche azioni utili a rafforzare le loro difese. Questo investimento rappresenta un chiaro segnale dell’ambizione di BT di crescere ulteriormente, nonostante sia già uno dei principali fornitori mondiali, in un mercato della sicurezza altamente frammentato”.

Saket Modi, Co-fondatore e CEO di Safe Security, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con un comprovato leader della sicurezza globale come BT. Il loro investimento e la partnership strategica con Safe Security sono una spinta ulteriore a far sì che i punteggi SAFE diventino lo standard del settore per misurare e mitigare i rischi informatici. Affiancando la dimensione globale e le competenze di BT alla capacità di SAFE di dare visibilità in tempo reale sul posizionamento del cyber risk, cambieremo radicalmente il modo in cui la cyber security viene misurata e gestita in tutto il mondo.”

A fronte di questo investimento, a BT saranno concessi i diritti esclusivi per l’uso e la commercializzazione di SAFE ad aziende ed pubblica amministrazione nel Regno Unito, oltre alla possibilità di inserire la piattaforma all’interno del suo portafoglio globale. In virtù della sua esperienza nella fornitura di soluzioni di sicurezza alle organizzazioni di tutto il mondo, BT sarà indicato quale recommended global partner per migliorare il punteggio SAFE del cliente. BT lavorerà inoltre in collaborazione con Safe Security per sviluppare futuri prodotti.