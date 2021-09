Extreme Networks completa l’acquisizione di Ipanema, il business SD-WAN di Infovista, in anticipo sul piano

Extreme Networks ha completato l’acquisizione di Ipanema, la divisione SD-WAN di Infovista. L’operazione espande il portafoglio ExtremeCloud di Extreme, con nuove soluzioni software SD-WAN e di sicurezza gestite dal cloud, necessarie per l’evoluzione verso l’Infinite Enterprise.

Le funzionalità SD-WAN di Ipanema in ExtremeCloud aggiungono flessibilità, prestazioni e sicurezza alle connessioni di sedi, applicazioni e dispositivi. Questo rafforza la posizione di leadership di Extreme nel cloud e accelera l’obiettivo di portare connettività distribuita, sicurezza e funzionalità cloud ai clienti dell’azienda.

L’acquisizione crea un secondo centro tecnologico di eccellenza per Extreme in Europa e rafforza la presenza dei clienti dell’azienda nella regione. Ipanema ha più di 400 clienti e le sue soluzioni sono distribuite in più di 100.000 siti. Extreme prevede di sfruttare le relazioni esistenti di Ipanema con i principali MSP e XSP come parte della strategia go-to-market in EMEA.

Dati degli analisti di settore sul cloud networking

Un recente rapporto di 650 Group [1] ha rivelato che i servizi gestiti dal cloud sono il segmento che cresce più rapidamente nel networking, con un aumento del cinque per cento trimestre dopo trimestre. Il rapporto ha constatato che Extreme Networks sta sorpassando il mercato con una crescita del 26 per cento, che porta la quota di mercato complessiva al 13 per cento.

Dettagli sulla transazione

Extreme ha acquistato Ipanema in un accordo all-cash valutato a 60 milioni di euro da Infovista, che è attualmente di proprietà della società di Private Equity Apax Partners. Moelis & Company LLC ha agito come consulente finanziario strategico per la società.

Implicazioni finanziarie

Extreme continua a prevedere che l’acquisizione di Ipanema sarà neutrale per l’EPS non-GAAP nel FY22 e incrementale per l’EPS non-GAAP nel FY23. L’azienda fornirà ulteriori informazioni quando annuncerà i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale.

[1] 650 Group Secure Access Service Edge (SASE), Quarterly Market and Long-Term Forecast Report, 1Q21, June 6, 2021