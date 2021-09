Decathlon sceglie la piattaforma Colt per i servizi digitali

Colt Technology Services, in collaborazione con Equinix, Interxion – a Digital Realty Company, AWS, Google Cloud e Axians, ha fornito a Decathlon, il più grande rivenditore mondiale di articoli sportivi, una piattaforma globale per i servizi digitali.

Colt sta fornendo la connettività per gli hub regionali di Decathlon in Europa, Asia e Stati Uniti: una dorsale di rete a elevata larghezza di banda che consente di collegare diversi cloud pubblici e servizi SaaS.

Per supportare la propria migrazione sul cloud, Decathlon ha avuto bisogno di una soluzione di rete centralizzata conforme agli standard di alta disponibilità, alla sua strategia digitale e alla sua espansione mondiale. Il rivenditore aveva bisogno di un modo più veloce per distribuire i migliori prodotti digitali della categoria, continuando a fare crescere il proprio business. Inoltre, aveva la necessità di ridurre il costo e gli oneri di gestione dei propri data center.

In un contesto in cui Equinix e Interxion/DLR sono i datacenter partner che forniscono l’housing, AWS e Google Cloud le piattaforme cloud e Axians i servizi di remote hands, Colt ha fornito una soluzione globale che risponde a tutte queste esigenze e garantisce prestazioni, sicurezza, monitoraggio e visibilità end-to-end, offrendo al contempo eccellenti livelli di servizio e supporto.

Grazie alla nuova soluzione implementata, Decathlon sarà ora in grado di:

restare all’avanguardia nell’ambiente competitivo del settore retail;

ridurre i costi di gestione e le spese generali;

sviluppare esperienze digitali uniche e memorabili per i clienti che acquistano in negozio, online o tramite app;

continuare a espandersi a livello globale aprendo nuovi negozi in modo rapido ed efficiente;

interfacciarsi più facilmente con partner, fornitori e provider di servizi cloud;

anticipare i vantaggi previsti per il futuro come l’adozione accelerata di ulteriori servizi cloud e SaaS.

Tutto un altro livello di servizio per Decathlon

Decathlon dispone ora di una connettività di rete on-demand che può essere fornita in pochi minuti invece di settimane o mesi. Questo significa avere una qualità di connettività ottimale sotto forma di linee dedicate con SLA, disponibilità elevata del 99,99%, migliori prestazioni con gli utenti che sono più vicini ai fornitori di cloud e scalabilità grazie a connessioni che possono essere aggiornate in meno di un giorno.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Matthias Castelain, Head of Network di Decathlon: «Decathlon dispone ora di una piattaforma sicura, flessibile e unificata per supportare le nostre applicazioni cloud e questo che ci permette di concentrarci sull’automazione della scalabilità della rete; il nostro obiettivo è costruire una rete predittiva basata sulle esigenze degli utenti. Per realizzare questa ambizione saranno necessari nuovi set di competenze in ambito NetOps e Network Data Analyst. I servizi on-demand di Colt ci offrono un unico pannello di controllo per ordinare e implementare la connettività di rete. Inoltre, facendo meno affidamento sull’infrastruttura IT interna e utilizzando le strutture nei data center Equinix, possiamo anche ridurre i costi e la complessità».

Come concluso da Carlo Azzola, Country Manager Italia di Colt: «Decathlon aveva bisogno di un fornitore in grado di offrire una soluzione olistica con livelli costanti di servizio, qualità, sicurezza e resilienza, con un’assistenza post-vendita di prim’ordine che migliorasse la soddisfazione degli utenti. Abbiamo fornito loro la larghezza di banda flessibile e scalabile di cui hanno bisogno in linea con il carico di lavoro e i modelli di consumo. Ora possono garantire una connettività a bassa latenza in ambienti multi-cloud su AWS e Google Cloud e utilizzare la nostra infrastruttura di rete software-defined per ordinare e fornire nuova connettività in modo rapido e semplice».