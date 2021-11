Optima Italia unisce strategia cloud e protezione dei dati con Commvault e Metallic

Optima Italia ha scelto le soluzioni Commvault e Metallic per garantirsi una efficace protezione dei dati, on premises e nel cloud.

Optima Italia è una Digital Utility leader nell’offerta integrata di servizi completi di energia (luce e gas) e telecomunicazioni (Internet, fisso e mobile) per utenti business e consumer e diverse soluzioni assicurative. Con un modello di business particolarmente innovativo, consolidato negli anni e con un organico di centinaia di giovani professionisti, l’azienda lavora quotidianamente a un’unica mission: migliorare la vita dei propri clienti.

Le informazioni hanno quindi un ruolo fondamentale per Optima, che aveva la necessità di replicare le proprie copie di backup e archiviarle al di fuori della struttura per garantire la disponibilità dei dati in diverse aree geografiche e rispondere più velocemente in caso di operazioni di ripristino.

Per questo motivo, con il supporto di PCS Group, suo storico partner IT, Optima ha concepito e delineato un progetto evolutivo che ha portato alla scelta di Commvault Backup & Recovery per i backup primari in ambiente on-premises, comprese applicazioni SAP, database Microsoft SQL e il 95% delle sue macchine virtuali VMware.

Dopo aver utilizzato con soddisfazione la soluzione Commvault per alcuni mesi, Optima ha avviato la ricerca di una soluzione di cloud storage in modalità Backup as a Service (BaaS) per rafforzare ulteriormente la propria capacità di proteggere e ripristinare i dati anche in caso di semplice interruzione o guasto hardware. A seguito della demo con il team Commvault e ancora con supporto di PCS Group, Optima ha optato per Metallic Cloud Storage Service che, grazie alla sua forte postura di sicurezza in cloud e alla perfetta integrazione con le tecnologie Commvault, soddisfa tutte le esigenze dell’azienda.

“Abbiamo valutato diversi altri vendor, ma Metallic si è rivelata la soluzione più efficace nell’allinearsi alla nostra strategia di protezione dei dati dal ransomware,” ha evidenziato Ugo Morra, IT Infrastructure Manager di Optima Italia. “Con Commvault e Metallic ora abbiamo un unico fornitore per backup, replica e distribuzione dei dati in numerose aree geografiche.”

Optima attualmente utilizza Commvault Backup & Recovery per i backup on-premises, con un totale di 180TB di dati, di cui 90TB in ogni media agent installato nei due datacenter primario e secondario. Metallic Cloud Storage Service viene utilizzato come strumento di replica per le copie di backup secondarie, con circa 70TB di dati nel cloud. Metallic Storage Cloud Service è completamente operativo da luglio 2021.

“La protezione dei dati è da sempre una priorità per Optima, dal punto di vista strategico e di rispetto delle normative,” sottolinea Ugo Morra. “La combinazione di Commvault e Metallic ci garantisce uno strumento completo di difesa da cyberattacchi e disastri naturali. In particolare, Metallic è uno strumento essenziale che ci aiuta a soddisfare i requisiti di conformità della protezione dei dati, garantendo che le informazioni dei nostri clienti siano sempre protette e disponibili.”

“Grazie agli algoritmi di deduplica integrati è stato possibile gestire decine di Terabyte di dati con retention estese fino a 5 anni per alcune tipologie di informazioni; le molteplici copie posizionate in diverse aree geografiche hanno beneficiato della deduplica raggiungendo velocità di trasferimento elevatissime con ridotta occupazione di banda, senza la necessità di acquisire storage deduplicati di terze parti,” ha evidenziato Alessio di Angelo, Senior System Engineer & Solution Architect di PCS Group, Project Manager dell’intera realizzazione.

I piani futuri di Optima prevedono la migrazione di servizi nel cloud e la protezione dell’intero sistema informativo principale nel cloud privato con Commvault e Metallic.