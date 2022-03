TSB Bank accelera l’innovazione con Dynatrace

TSB Bank sta utilizzando la piattaforma Dynatrace per accelerare l’innovazione e ampliare e migliorare i servizi digitali per i propri clienti. TSB ha creato una moderna piattaforma bancaria multicloud su AWS, IBM Cloud e BT Cloud per supportare i clienti su tutti i canali chiave, incluso il mobile, canale preferito per le transazioni da oltre il 70% degli utenti.

Grazie alle risposte basate sull’intelligenza artificiale e all’automazione intelligente fornita da Dynatrace, i team digital della banca possono ora ottimizzare le applicazioni sia front-end che back-end. Questo ha consentito loro di offrire esperienze utente di prim’ordine, risolvere i problemi prima che i clienti ne risentissero e di liberare tempo prezioso per l’innovazione.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Suresh Viswanathan, COO, TSB Bank: «Accelerare la nostra trasformazione digitale è per noi la massima priorità e Dynatrace è l’app vincente per aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Per stare al passo con le esigenze dei nostri clienti e con l’evoluzione del mercato, dobbiamo garantire che i nostri servizi digitali siano i migliori della categoria, sempre accessibili e facili da usare. L’ampia osservabilità e le capacità AIOps di Dynatrace sono state fondamentali per il nostro successo. Con Dynatrace, attività che prima richiedevano un’ampia attenzione manuale vengono ora gestite automaticamente, consentendo ai nostri team di concentrarsi su ciò che conta di più: promuovere l’innovazione per i nostri clienti e accelerare la nostra strategia di trasformazione digitale».

I clienti di TSB si affidano a dozzine di servizi digitali per eseguire una singola transazione, che può essere semplice come un deposito bancario o un trasferimento. Fornendo una profonda osservabilità in ogni fase del digital journey, Dynatrace offre informazioni in tempo reale su prestazioni, disponibilità e potenziali problemi nell’interfaccia utente, per aiutare i team della banca a concentrare la loro attenzione sui miglioramenti dei servizi che avranno un impatto maggiore sull’esperienza dei clienti.

Come concluso da Viswanathan: «Dynatrace ci aiuta a comprendere le aree del digital journey in cui i miglioramenti porteranno i migliori risultati per il nostro business e per i nostri clienti. La piattaforma ha evitato ai nostri team di dover cercare manualmente questi insight, permettendogli invece di concentrarsi sul miglioramento della nostra connessione digitale con i nostri clienti».