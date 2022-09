Tecnica Group si affida a RISE with SAP

Tecnica Group ha avviato un progetto di trasformazione digitale a 360° che coinvolge tutte le funzioni organizzative e le filiali nel mondo. Per realizzare questo progetto, il primo requisito che l’azienda specializzata nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci si è posta è stato la scelta di architetture che fossero riconosciute come leader di mercato ed erogate in cloud per ottimizzare le prestazioni di business, accedere a soluzioni maggiormente flessibili e scalabili e rendere la propria infrastruttura IT più agile e in grado di rispondere rapidamente alle richieste in continua evoluzione del mercato.

Mossa dalla necessità di rivedere e standardizzare i processi di gruppo a livello globale, rinnovare i sistemi tecnologici e porre sempre di più il consumatore finale al centro delle sue strategie, Tecnica Group, che dal 2018 utilizza SAP S/4HANA on premise, ha deciso di portare SAP in cloud, scegliendo l’offerta RISE with SAP, con al centro SAP S/4HANA Cloud, che offre maggior sicurezza e facilità di interazione con le altre componenti sia di SAP che di terze parti.

Il primo go-live a distanza di circa 5 mesi dal kickoff

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sonia Covi, Group IT and Digital Transformation Director di Tecnica Group: «Il passaggio a RISE with SAP è stato un passo per noi molto importante, propedeutico a tutti gli stream progettuali della trasformazione digitale, con una tempistica quindi molto sfidante: il kick-off a gennaio di quest’anno e il 20 giugno il rilascio in produzione, passando per un aggiornamento di release ed una migrazione al Cloud. Attualmente RISE with SAP è utilizzata da circa 100 persone in Italia, Ungheria, Germania, Francia e Svizzera. La roadmap prevede nei prossimi mesi/anni la copertura delle altre filiali nel mondo, con l’estensione alle soluzioni SAP per la Supply Chain».

RISE with SAP, potente alleato per la loro trasformazione digitale

Come hyperscaler Tecnica Group ha scelto, con il supporto di Accenture, l’infrastruttura di Google Cloud, in grado di offrire una riduzione significativa di consumi energetici. Accenture ha, inoltre, affiancato l’azienda anche nel passaggio a RISE with SAP.

Nei prossimi mesi Tecnica Group adotterà la soluzione SAP Extended Warehouse Management (EWM) per la gestione del magazzino B2C nella sede di Giavera del Montello. La soluzione permetterà di gestire le operazioni ad alto volume e integrare la logistica della catena di approvvigionamento complessa con i processi di magazzino e distribuzione, offrendo alti livelli di visibilità e controllo.

Inoltre, a partire dal 2023, Tecnica Group rivedrà con RISE with SAP la gestione di una delle filiere produttive, che comprende il sito produttivo in Slovacchia e la sede di Ricerca e Sviluppo del brand LOWA in provincia di Treviso.

Il percorso di trasformazione digitale di Tecnica Group nasce con una forte attenzione alle persone ed estesi programmi di formazione.

Come concluso da Covi: «Un progetto di trasformazione digitale implica anche accompagnare le persone a essere veicolo del cambiamento, per questo abbiamo condiviso fin da subito con tutti i team la strategia e il percorso che Tecnica Group avrebbe affrontato negli anni, chiedendo quindi alle persone di essere parte attiva del cambiamento, e organizzando da subito attività di formazione delle nuove soluzioni SAP. L’approccio di creare tavoli di lavoro estesi tra business, IT ed esperti, ha accorciato i tempi di progettazione dei nuovi processi e di definizione degli standard di Gruppo. Sono fermamente convinta che il successo di progetti di digital transformation stia nel coinvolgimento e nell’impegno di tutti».