Omnicanalità Salesforce per la tradizione stilistica di Missoni

Missoni, uno dei brand più rappresentativi e iconici dell’eccellenza della moda e del design italiano nel mondo, ha scelto Salesforce per essere accompagnata lungo la strada della digitalizzazione attraverso la piattaforma CRM integrata Salesforce Customer 360.

Grazie alla piattaforma Salesforce Customer 360 per Missoni sarà possibile usufruire di un servizio clienti omnicanale e dunque offrire molteplici esperienze concentrate in unico sistema. Con una visione a 360° sarà più facile riunire differenti punti di contatto, differenziarsi dalla concorrenza e permettere all’azienda di avere un ottimo ritorno sugli investimenti.

Stando, infatti, a una recente indagine, l’89% dei consumatori italiani dichiara che nel processo di acquisto di un prodotto la qualità dell’esperienza conta tanto quanto la qualità del prodotto stesso. Per poter creare una Customer Experience di alto livello, l’unica via è quella di una gestione delle informazioni consistente su tutti i canali. Da qui l’esigenza di Missoni di intraprendere un percorso di digitalizzazione sempre più avanzato in grado di supportare anche la crescita a livello internazionale.

In tal senso, la casa di moda italiana ha recentemente annunciato l’espansione della propria realtà in Oriente, precisamente all’interno del mercato cinese, prevedendo, per la fine del 2025, di arrivare ad aprire 46 store monobrand tra Stati Uniti, Europa, Middle East e APAC.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Livio Proli, Amministratore Delegato Missoni S.p.a.: «In Missoni abbiamo iniziato a fare un percorso di trasformazione digitale che ha messo al centro il nostro cliente per tutte le nostre strategie, dalla trasformazione del prodotto al piano comunicativo e di marketing. Nel nostro piano di crescita ed espansione la tecnologia, il digitale ma soprattutto l’innovazione che si porta dietro rimane uno dei pilastri del nostro piano di espansione che abbiamo intrapreso, e la scelta della piattaforma CRM di Salesforce ne è stata una conseguenza quasi naturale, essendo uno dei leader di mercato del nostro settore».

Come concluso da Mauro Palmigiani, Area Vice President di Salesforce per il mercato Retail, Fashion, Consumer Goods, Travel &Transportation: «Oggi il consumatore è sempre più digitale ed esige avere delle esperienze di acquisto personalizzate e coinvolgenti. Siamo lieti di poter collaborare con una realtà affermata e visionaria come Missoni per supportarla in un percorso di trasformazione digitale che certamente agevolerà la loro crescita a livello internazionale».