Con Red Hat Insights nuove funzionalità di analisi predittiva

Red Hat ha annunciato una serie di novità per Red Hat Insights, la propria offerta di analisi predittiva. Tra le tante, le integrazioni per ServiceNow e Slack, nonché l’ampliamento delle capacità di monitoraggio per identificare minacce note in Red Hat OpenShift e Red Hat Enterprise Linux.

Secondo una ricerca IDC, “facilità di implementazione (33,5%), velocità (31,9%) e prioritizzazione delle vulnerabilità (30,4%) sono le tre principali funzionalità ricercate negli strumenti DevSecOps. Nel complesso, questi dati evidenziano l’imperativo per i fornitori di DevSecOps di offrire soluzioni che siano parte integrante del flusso di lavoro degli sviluppatori e che forniscano risultati accurati e attuabili. I fornitori, inoltre, devono essere in grado di comunicare ai CSO e al management come queste soluzioni intervengono per ridurre il rischio complessivo per l’organizzazione e come si inseriscono nella strategia di sicurezza globale“.

Insights offre la comodità di portare gli analytics direttamente nei sistemi di ticketing e di workflow, consentendo ai clienti di utilizzare strumenti con cui hanno già familiarità e adottare più facilmente gli analytics nelle operation esistenti. Grazie poi a una più ampia visibilità delle minacce in tecnologie fondamentali come Red Hat OpenShift e Red Hat Enterprise Linux, i clienti possono ridurre i rischi negli ambienti operativi cloud ibridi, ottenendo dunque un framework IT più sicuro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brent Midwood, Director Global Product Management di Red Hat: «Quando si tratta di gestire ambienti cloud ibridi di ampia portata, flessibilità, velocità e visibilità sono la chiave del successo. Le organizzazioni che costruiscono un’esperienza integrata, fornendo accesso a Red Hat Insights all’interno dei processi IT esistenti – dall’implementazione all’utilizzo nelle operazioni day-2 – possono ridurre la complessità dei processi e agire più rapidamente. Che si tratti di una maggiore visibilità degli avvisi nelle applicazioni di terze parti o delle minacce note per l’infrastruttura IT, l’integrazione di Red Hat Insights con gli strumenti esistenti consente di ottenere la consapevolezza e la fiducia necessarie per mitigare efficacemente i rischi operativi e di sicurezza per l’organizzazione, ovunque nell’open hybrid cloud».

Red Hat Insights: informazioni preziose sulle applicazioni, all’interno delle stesse

Con l’espansione di operazioni cloud-native e l’introduzione di nuove piattaforme, le imprese possono incontrare difficoltà nel tenere sotto controllo le notifiche provenienti da strumenti diversi e frammentati, col rischio di non affrontare adeguatamente eventuali problemi critici.

Insights fornisce una visibilità unificata su tutte le piattaforme e servizi, fornendo ai team la capacità di una gestione olistica. Aver portato Insight direttamente a service provider come Splunk – la scorsa estate – o ServiceNow e Slack ora, semplifica le operazioni di procurement in quanto garantisce l’acquisto di una soluzione verificata. Inoltre, l’integrazione di Insights nei servizi che i clienti già utilizzano consente loro di avere accesso continuo ai risultati. Le integrazioni personalizzate aiutano le organizzazioni a intervenire proattivamente per risolvere potenziali problemi di sicurezza e di configurazione del software, portandoli all’attenzione dei decisori aziendali in maniera più rapida e incoraggiando interventi correttivi prima che questi problemi causino downtime, malfunzionamenti dei cluster o insuccesso degli aggiornamenti. Estendendo Insights ai service provider, Red Hat si pone due importanti obiettivi a breve e lungo termine: ridurre oggi l’attrito tra IT e organizzazioni incaricare del supporto ai sistemi di funzionamento dell’azienda, e creare servizi e applicazioni in grado di sostenere la crescita del business domani.

Migliore protezione dei cluster OpenShift con l’identificazione delle minacce note

Oltre a semplificare la gestione tra i service provider, Red Hat sta anche potenziando la capacità di gestire e tracciare meglio le vulnerabilità in Red Hat OpenShift. Le funzionalità di Insights relative forniscono un elenco di cluster OpenShift interessati da falle e vulnerabilità pubbliche (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE) non risolte, consentendo il triage e la prioritizzazione dei problemi critici. Il servizio aiuta a mantenere i sistemi attivi e funzionanti, completando l’attuale portafoglio di sicurezza per il cloud ibrido di Red Hat e aiutando gli utenti di OpenShift a ottenere il massimo dal loro abbonamento a Red Hat.

Red Hat riduce il rischio di malware nell’infrastruttura IT

Nella maggior parte dei programmi di security onnicomprensivi, la ricerca di minacce e il rilevamento di malware sono attività a cui gli amministratori di Red Hat Enterprise Linux si dedicano ogni giorno.

Red Hat è impegnata nel fornire sempre maggiore visibilità sui malware potenzialmente attivi e in esecuzione sui sistemi. Il servizio di rilevamento malware di Insights monitora e valuta i sistemi Red Hat Enterprise Linux per evidenziare la presenza di malware, utilizzando oltre 175 firme di malware Linux note fornite in collaborazione con il team IBM X-Force Threat Intelligence. Gli utenti possono accedere all’elenco delle firme scansite rispetto ai loro sistemi Red Hat Enterprise Linux con report analitici e visualizzare i risultati relativi sia alle scansioni dei singoli sistemi che aggregati per tutti sistemi Red Hat Enterprise Linux. L’aggiunta del rilevamento malware consente di adottare un approccio alla sicurezza a più livelli per incrementare la sicurezza complessiva dell’infrastruttura e limitare le potenziali minacce nel sistema operativo.

L’integrazione ServiceNow è disponibile nel ServiceNow Store; l’integrazione Slack è disponibile all’interno di Red Hat Insights. Le funzionalità di vulnerabilità per Red Hat OpenShift e di malware per Red Hat Enterprise Linux sono entrambe incluse negli abbonamenti Red Hat.