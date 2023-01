Networking e connettività: le previsioni per il 2023

Nel contenuto che vi proponiamo qui di seguito, gli esperti Cradlepoint (Gruppo Ericsson) condividono la loro esperienza per prevedere quale sarà l’evoluzione di networking e connettività nel 2023, stilando i 5 trend che possiamo aspettarci nel settore.

I router e gli adattatori 5G supereranno quelli 4G per i siti fissi

Con gli operatori di tutto il mondo che continuano a mettere a disposizione sempre più spettro a banda media, prevediamo che i responsabili IT acquisteranno più router e adattatori 5G rispetto ai modelli 4G. La scelta sarà motivata principalmente da due fattori: rendere future-proof le reti e beneficiare delle performance dei deployment su banda media, che rafforzeranno ulteriormente la fiducia nell’ultima generazione cellulare.

Nel settore networking e connettività, la crescita dei dispositivi 5G per l’IoT sarà meno rapida rispetto a quella per i siti fissi, poiché molte applicazioni che richiedono un’elevata disponibilità di banda sono ancora in fase di sviluppo. Anche la rapidità di adozione di dispositivi 5G a bordo dei veicoli sarà inferiore a quella dei siti fissi, perché gli acquirenti avranno budget più contenuti e saranno più concentrati sulle sfide di propagazione. – James Weaver, Sr. Director of Product Marketing, Cradlepoint

L’adozione della wireless WAN continuerà ad accelerare

Nel 2023, le organizzazioni dei Paesi che hanno subìto particolari difficoltà a seguito della pandemia o che hanno dovuto affrontare disastri naturali e quelle che stanno vivendo un rapido sviluppo saranno in testa alla classifica della crescita della wireless WAN. Settori come l’edilizia, la sanità e l’industria manifatturiera saranno tra i principali driver della crescita.

Le organizzazioni continuano a espandersi ben oltre le sedi fisse e utilizzano sempre più flotte di veicoli e dispositivi IoT per restare competitive in un mondo sempre più digitale, in cui la tradizionale connettività cablata non risulta più sufficiente. Assisteremo a un’adozione sempre più ampia delle wireless WAN, che forniscono una connettività affidabile, sicura e flessibile, contribuendo a migliorare le operations e il servizio clienti. Grazie a questi vantaggi, non sorprende che IDC stimi che entro il 2024 il “wireless first” sarà la soluzione più diffusa per la connettività distribuita. – Donna Johnson, Vice President of Marketing, Cradlepoint

Sfruttare congiuntamente le strategie SD-WAN e ZTNA sarà fondamentale

Il 2023 sarà un anno cruciale per l’adozione del 5G, con le reti 5G standalone che diverranno sempre più disponibili nel settore networking e connettività. In questo contesto, assisteremo a un’impennata nell’adozione della SD-WAN, che svolgerà un ruolo fondamentale nel supportare le aziende a passare dalle WAN cablate alle WAN wireless. Con il deployment da parte dei carrier delle reti 5G standalone, la tecnologia SD-WAN diventerà un requisito necessario per implementare il network slicing all’edge della WAN aziendale, per identificare, classificare e indirizzare le applicazioni verso le network slice appropriate.

Allo stesso tempo, le aziende riconosceranno il valore del coniugare una strategia ZTNA con la SD-WAN, poiché l’implementazione di entrambe con il 5G faciliterà la transizione della connessione cellulare da connessione di failover, a connettività primaria e secondaria. – Camille Campbell, Senior Product Marketing Manager, Cradlepoint

L’adozione del 5G privato accelererà in numerosi settori e stimolerà la concorrenza

Nel 2023, con nuovi vendor, modelli di consumo e partnership, i deployment del Private 5G aumenteranno in molti verticali, quali manufacturing, education, logistica, retail e numerosi altri. Secondo una ricerca IDC, infatti, il mercato mondiale del LTE/5G privato raggiungerà un fatturato di 8,3 miliardi di dollari nel 2026. Come agli albori del Wi-Fi, anche il mercato del 5G privato è affollato, ma l’ecosistema si evolverà, facendo emergere leader (come Ericsson), consolidamenti e operatori di nicchia.

Se le aziende vorranno distinguersi, sarà indispensabile che siano in grado di supportare un’ampia gamma di casi d’uso in tutti i settori verticali, di mantenere un forte ecosistema di canale, di essere reattive alle esigenze dei clienti e, soprattutto, di fornire loro la migliore esperienza end-to-end. Il deployment di una rete cellulare privata presenta attualmente molte complessità e offre l’opportunità di rivoluzionare la situazione proprio attraverso la semplicità. – Matt Addicks, Sr. Solutions Marketing Manager, Cradlepoint

Il 5G e la containerizzazione IoT saranno al centro dell’evoluzione dell’edge computing

Nel 2023 assisteremo al primo vero dispiegamento del potenziale dell’IoT e del 5G in concomitanza con l’evoluzione dell’edge computing. In particolare, la containerizzazione della tecnologia IoT lancerà l’edge computing multi-access nella sua nuova fase, in cui le capacità di elaborazione e di decisione saranno sempre più real-time. Tutto ciò, unito alle maggiori prestazioni e alla minore latenza del 5G, fa sì che l’edge computing nell’IoT riesca ad arrivare dove i cavi non arrivano o dove non sono economicamente convenienti da installare, dando vita a una nuova fase dell’edge computing. – Dee Dee Pare, Senior Product Marketing Manager, Cradlepoint