Nuovo stabilimento Vertiv negli Emirati Arabi Uniti

Per ampliare la produzione delle soluzioni modulari integrate (IMS), dei commutatori a bassa tensione e dei dispositivi busway, è stato inaugurato un nuovo stabilimento Vertiv a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. Questo ampliamento consentirà a Vertiv di soddisfare efficacemente la domanda, in costante evoluzione, dei prodotti e servizi offerti.

Il nuovo stabilimento Vertiv è di importanza strategica sia per la filiera produttiva sia per le proprie attività commerciali globali ed è collocato in una posizione geografica ideale per soddisfare le esigenze dei clienti di Medio Oriente, Africa, Australia e Asia meridionale. Il sito è frutto di un’estensione dell’attuale stabilimento di E&I Powerbar Gulf, con una superficie aggiuntiva di 5.700 mq che fungerà da area produttiva e uffici.

Come sottolineato da Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv: «Non potrei essere più orgoglioso di constatare che i valori fondamentali di Vertiv, quali i principi legati a cultura e innovazione dalle elevate prestazioni, si sono concretizzati in questa nuova struttura negli Emirati Arabi Uniti. Questa operazione ci permette di supportare in modo mirato la nostra base di clienti in costante crescita in diversi Paesi, con soluzioni di importanza cruciale per i processi di trasformazione digitale in itinere. Continueremo a intensificare le nostre potenzialità per innovare insieme ai nostri clienti, assicurando loro i massimi benefici».

Come commentato a sua volta da Adrian Sheridan, director di Powerbar Gulf di Vertiv: «La realizzazione del nuovo impianto industriale dimostra quanto sia importante soddisfare le esigenze della regione. Anche con questo nuovo stabilimento Vertiv conferma il suo impegno costante nello sviluppo delle soluzioni tecnologiche più evolute e innovative per supportare i clienti».

Il nuovo stabilimento Vertiv produrrà una gamma di soluzioni per la distribuzione e la continuità dell’alimentazione, tra cui:

Quadri elettrici a bassa tensione (LV), che assicurano un flusso continuo di elettricità necessario per supportare il fabbisogno di chi lavora negli ambienti ibridi, per alimentare le attività aziendali e fornire prodotti e servizi digitali. Tutti i quadri LV sono realizzati su misura utilizzando un design di tipo modulare che può essere configurato in base ai requisiti del sito.

Vertiv™ Powerbar iMPB, un sistema che consente alle aziende di ottimizzare e adattare in modo economicamente vantaggioso l'infrastruttura di distribuzione dell'alimentazione con il passare del tempo, massimizzando la disponibilità con l'erogazione continua di energia ai servizi critici.

Le soluzioni modulari prefabbricate, che offrono un sistema integrato chiavi in mano per i data center. I moduli di alimentazione completamente assemblati sono progettati, realizzati e testati negli stabilimenti di produzione, pronti per essere installati in un sito come unità completa pre-integrata.

A novembre 2021, Vertiv ha completato l’acquisizione di E&I Engineering Ireland Limited e della propria consociata Powerbar Gulf LLC con sede in Ras Al Khaimah, per ampliare ulteriormente, a livello internazionale, il portfolio di offerta per data center e per altre infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità.