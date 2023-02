Sisthema: merge Panthera e Sirio nel mondo degli ERP

Con un fatturato aggregato di 30 milioni di euro e 300 professionisti su tutto il territorio nazionale, Sisthema entra sul mercato aggregando due realtà di eccellenza nel panorama dell’ERP italiano: Panthera e Sirio.

Il nuovo player, con headquarter a Milano, nasce all’interno di Var Group, operatore attivo nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali per le imprese e parte del Gruppo Sesa, e si posiziona come centro di competenza per la digitalizzazione dei sistemi aziendali per un totale di 2.500 clienti.

Con quasi 50 anni di esperienza, Sirio e Panthera hanno dalla loro una profonda conoscenza dei processi aziendali in grado di guidare l’industria italiana nel percorso di transizione digitale con una proposta di soluzioni Made In Italy unica sul mercato. Sisthema diventa così un polo d’eccellenza con un’offerta integrata a quella di Var Group e con una forte focalizzazione sulla Ricerca e Sviluppo grazie al 30% delle risorse dedicate ad attività di sviluppo e manutenzione software.

Il cuore della digitalizzazione delle imprese sono gli ERP: software fondamentali per la gestione delle attività quotidiane di business che mettono in relazione le diverse anime dell’azienda garantendo uno scambio di dati costante, sicuro e coerente sia all’interno che all’esterno. Attraverso l’implementazione degli ERP e dell’estensione della loro mansione a tutta la supply chain, il software diventa la cabina di regia tecnologica in grado di far dialogare in maniera sicura e organizzata tutti i soggetti che gravitano intorno alle imprese. Fornitori, collaboratori, banche, dipendenti, tutti gli attori coinvolti dialogano attraverso un’unica grande piattaforma, sempre più integrata nelle nuove tecnologie mobile, seguendo i ritmi e le abitudini lavorative, non più necessariamente vincolate al luogo di lavoro.

«Sisthema nasce da due realtà che vantano oltre 50 anni di esperienza in un settore, quello degli ERP, che oggi è una conditio sine qua non per la crescita del business. Farlo unendo due expertise tanto vaste, all’interno di una realtà solida come Var Group, ci permetterà di crescere continuando a fornire ai nostri clienti una regia tecnologica e il supporto di 300 professionisti oltre che un’offerta integrata a quella di una grande realtà» – Commenta Maurizio Sacchi, AD di Sisthema.

«La digitalizzazione è possibile solo se si parte dal cuore delle imprese, dalla conoscenza profonda dei processi aziendali, un elemento che è sempre stato il segno del nostro lavoro. – commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group – Le aziende cambiano, si adattano ed evolvono e un partner deve essere capace di affiancarle con soluzioni sempre più integrate e sostenibili e con competenze evolute. In Sisthema si riuniscono tutte queste caratteristiche: siamo certi che un polo d’eccellenza dedicato agli ERP, integrato all’intera offerta Var Group, sarà sempre più in grado di fare dell’innovazione e della ricerca tecnologica la propria leva strategica, accompagnando le imprese in un percorso di crescita”.